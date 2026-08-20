Các quỹ ETF ngoại tổng quy mô gần 1 tỷ USD sẽ "săn lùng" những cổ phiếu nào trong kỳ review tháng 9?

Hai quỹ chỉ số ETF là Xtrackers Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF với tổng vốn quản lý gần 1 tỷ USD sẽ thực hiện công bố thành phần danh mục lần lượt vào ngày 4/9 và ngày 12/9.

Thời gian thực hiện tái cơ cấu danh mục từ ngày 14/9 đến ngày 18/9.

Với các dữ liệu tính đến ngày 31/7, Chứng khoán MB (MBS) trong báo cáo mới đây cho rằng quỹ Xtrackers Vietnam ETF sẽ lựa chọn thêm mới vào 3 mã thỏa mãn điều kiện vốn hóa hơn 150 triệu USD, giá trị giao dịch trung bình 1 triệu USD, Freefloat từ 5% trở lên là MCH, TCX, VCK, và không có cổ phiếu bị loại khỏi danh mục.

Đối với quỹ VanEck Vietnam ETF, MBS dự báo các cổ phiếu SBT, SIP trong danh mục hiện tại có thể bị loại do giá trị giao dịch trung bình 3 tháng không đáp ứng tiêu chí trong quỹ. Ngược lại, SSB, CII được dự báo sẽ được quỹ VanEck Vietnam ETF thêm mới vào danh mục để thay thế hai cổ phiếu bị loại.

﻿Tổng hợp hoạt động tái cơ cấu của cả 2 quỹ ETF trong tháng 9, MBS cho rằng các cổ phiếu được mua vào đáng chú ý bao gồm: SSB (hơn 14 triệu cổ phiếu, tương đương 2,8 ngày giao dịch), SHB khoảng hơn 16 triệu cổ phiếu, HPG khoảng hơn 11,5 triệu cổ phiếu, MSB 11,2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại VIC sẽ bị bán ra hơn 16 triệu cổ phiếu, do tỷ trọng hiện tại của VIC trong Xtrackers VietNam vượt quá 15%, SSI, VIX bán ra gần 10 triệu là nhóm cổ phiếu, SBT 5,4 triệu cổ phiếu, VCI 5 triệu cổ phiếu bị bán đáng chú ý.

Các ETF rút ròng hơn 5,4 nghìn tỷ đồng từ đầu năm

Về diễn biến dòng vốn ETF, ﻿trong 2 tuần đầu tháng 8, dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam rút ròng mạnh hơn 728 tỷ. Lượng vốn rút ròng tập trung chủ yếu tại Kindex VN30, với 754 tỷ, trong khi Fubon FTSE và E1VFVN30 lần lượt rút ròng 15,6 tỷ và 7,8 tỷ.

Ở chiều ngược lại, FUEVFVND và FUESSV50 là hai quỹ ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng tích cực nhất, lần lượt đạt 31,2 tỷ và 59,8 tỷ.

Xét lũy kế từ đầu năm , quy mô rút ròng các ETF hơn 5,4 nghìn tỷ đồng vẫn là điểm đáng lưu ý, như quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF rút ròng hơn 3,1 nghìn tỷ đồng, trong khi VFMVN Diamond ETF rút ròng gần 850 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8/2026, tổng hợp hai quỹ VanEck Vietnam và Xtrackers Vietnam rút ròng 1.600 tỷ, đáng chú ý đà rút ròng đã giảm dần vào tháng 7, tháng 8, trong khi đó tháng 6 được hút ròng.