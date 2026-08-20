Agriseco sắp phát hành hơn gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, MCK: AGR, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Agriseco dự kiến phát hành gần 13,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 6 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 137 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Agriseco.

Được biết, Agriseco phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Ảnh minh họa: AGR

Thời gian phát hành dự kiến quý III - IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Agriseco sẽ tăng từ hơn 2.283 tỷ đồng lên mức hơn 2.420 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Agriseco mang về doanh thu hoạt động hơn 284,4 tỷ đồng, tăng 41% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Trong kỳ, chi phí hoạt động giảm 41,2% so với cùng kỳ, xuống còn gần 58,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh từ gần 11,1 tỷ đồng lên mức hơn 80 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Agriseco báo lãi ròng 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 73,8 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Agriseco tăng 33% so với đầu năm, lên mức gần 5.897 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay ghi nhận hơn 2.988 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng tài sản; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 1.660,5 tỷ đồng, chiếm 28,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 3.263,7 tỷ đồng, tăng 74,9% so với đầu năm. Trong đó, Agriseco vay ngắn hạn hơn 3.158,5 tỷ đồng, chiếm 96,8% tổng nợ.