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Quỹ lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng ngay trong một đêm

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng ngay trong một đêm

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng tăng vọt hơn 4% lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng.

Phiên 19/8, SPDR Gold Trust - quỹ vàng lớn nhất thế giới mua ròng 9,41 tấn, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 1.034 tấn. Đồng thời đưa tổng lượng mua ròng của quỹ từ đầu tháng lên 27 tấn.

Quỹ lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng ngay trong một đêm- Ảnh 1.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh 188 USD, tương đương 4,35%, lên 4.523 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Đây là lần đầu giá vàng vượt trở lại ngưỡng 4.500 USD sau nhiều tuần giao dịch dưới mốc này. Hiện giá vàng đang điều chỉnh nhẹ, giằng co quanh vùng 4.500 USD/ounce.

Quỹ lớn nhất thế giới mua gần 10 tấn vàng ngay trong một đêm- Ảnh 2.

Đà tăng được thúc đẩy trước hết bởi diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô các hoạt động mua lại trái phiếu kỳ hạn 10-30 năm nhằm hỗ trợ thanh khoản cho nhóm trái phiếu dài hạn. Thông tin này kéo lợi suất trái phiếu 30 năm giảm tới 10 điểm cơ bản xuống 5,18%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,65%.

Lợi suất trái phiếu giảm giúp hạ chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi. Cùng lúc, đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý khi vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tín hiệu từ Fed vẫn khá trái chiều. Biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy một số quan chức ủng hộ tăng lãi suất, đồng thời nhiều thành viên cho rằng chính sách tiền tệ có thể cần thắt chặt hơn nếu lạm phát không hạ nhiệt. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lại giảm. Theo CME FedWatch, xác suất này hiện khoảng 36%, từ mức hơn 70% vào cuối tháng 7.

Như vậy, đà tăng mạnh của vàng trong phiên 19/8 chủ yếu đến từ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và USD suy yếu, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed cũng bớt gây sức ép lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, chuyên gia James Dima của StoneX cho rằng vàng cần đóng cửa tuần trên đường trung bình động 50 tuần tại 4.540 USD/ounce để tạo thêm động lực mua. Xa hơn, 4.625 USD/ounce, tương ứng đường trung bình động 200 ngày, là ngưỡng đáng chú ý tiếp theo.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

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