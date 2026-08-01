Tổng Giám đốc một doanh nghiệp bị cấm giao dịch 18 tháng vì "mua chui" hàng triệu cổ phiếu

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 460/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Đình Tuấn.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Tuấn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (mã: PBC) đã mua 3.491.540 cổ phiếu PBC (tương ứng 34.915.400.000 đồng theo mệnh giá) ngày 28/4/2026 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo quy định, với hành vi này, ông Tuấn bị phạt tiền bằng 1,5% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, tương ứng gần 524 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, ông Tuấn còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 18 tháng.

Trước đó, sau khi mua gần 3,5 cổ phiếu trong ngày 28/4, tới ngày 5/5, ông Tuấn mới có báo cáo về giao dịch này.

Trong phiên 28/4, PBC ghi nhận khoảng 3,5 cổ phiếu được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 17,5 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này xấp xỉ khối lượng mà ông Tuấn công bố đã hoàn tất mua vào.

Ở một diễn biến khác, Pharbaco mới đây công bố loạt đơn từ nhiệm của các nhân sự cấp cao. Trong đó, ông Nguyễn Đức Cảnh xin thôi giữ chức Kế toán trưởng vì lý do cá nhân.

Cùng thời điểm, ông Tô Thành Hưng, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Pharbaco, cũng có đơn xin từ nhiệm. Hai Thành viên HĐQT khác là ông Lê Đức Hoàng và bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đồng loạt xin rút khỏi HĐQT PBC.

Các nội dung từ nhiệm dự kiến sẽ được trình tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới. Thời gian tổ chức đại hội hiện chưa được công bố, trong khi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự được ấn định vào 3/9/2026.

Được biết, Pharbaco hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm. Trên thị trường, cổ phiếu PBC đóng cửa phiên tại mốc 5.300 đồng/cp. ﻿