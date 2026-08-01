Tập đoàn Bảo việt và các doanh nghiệp thành viên để số tiền tương đương hơn 1,38 tỷ USD tại BAOVIET Bank

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bảo Việt đã công bố BCTC bán niên 2026 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG.

Theo đó, kết sổ bán niên 2026, BAOVIET Bank ghi nhận tổng tài sản ở mức hơn 109.526,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức hơn 110.365,8 tỷ đồng của kỳ trước.

Chiếm trọng số lớn nhất trong cơ cấu tài sản của BAOVIET Bank là mục cho vay khách hàng ở mức hơn 63.770,4 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 57.809,7 tỷ đồng của kỳ trước. Mục xếp thứ 2 là tiền gửi và cho vay TCTD khác ở mức hơn 19.236,2 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 21.520,3 tỷ đồng của kỳ trước. Mục chứng khoán đầu tư của BAOVIET Bank ghi nhận ở mức hơn 15.092,5 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 17.644,7 tỷ đồng kỳ trước.

Ở bên kia Báo cáo tình hình tài chính của BAOVIET Bank, chiếm trọng số lớn nhất là mục tiền gửi khách hàng ở mức hơn 76.895,4 tỷ đồng, tăng so với mức 73.642,8 tỷ đồng của kỳ trước. Mục xếp thứ hai là tiền gửi và vay các TCTD khác ở mức 16.164 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 22.493 tỷ đồng của kỳ trước.

Ở hạng mục phát hành giấy tờ có giá, BAOVIET Bank ghi nhận mức 2.000 tỷ đồng, tăng so với mức 1.800 tỷ đồng của kỳ trước. Tương tự, nợ khác của BAOVIET Bank cũng ghi nhận ở mức 2.087 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 2.363 tỷ đồng của kỳ trước.

Đáng chú ý, theo nội dung thuyết minh BCTC bán niên 2026 soát xét, BAOVIET Bank ghi nhận số tiền phải trả cho Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên của Tập đoàn ở mức hơn 35.437,4 tỷ đồng cùng với khoản phải thu trị giá hơn 9.318 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC bán niên 2026 soát xét của BAOVIET Bank

Tương tự, trong kỳ, BAOVIET Bank phải trả cho Tập đoàn Bảo Việt và các doanh nghiệp thành viên số chi phí lãi ở mức hơn 491,5 tỷ đồng và hơn 19,6 tỷ đồng chi phí thuê nhà và chi phí khác.

Đi sâu hơn về kết quả kinh doanh của BAOVIET Bank, trong kỳ, ngân hàng ghi nhận hơn 3.265,3 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, tăng 47,1% so với kỳ trước. Sau khi trừ chi phí lãi và các chi phí tương tự, thu nhập lãi thuần ở mức 612,2 tỷ đồng, tăng 44,3% so với kỳ trước.

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của BAOVIET Bank đạt 26,64 tỷ đồng, tăng khoảng 12,3% so với kỳ trước (23,72 tỷ đồng). Quy mô tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng trưởng tích cực, đạt 879,67 tỷ đồng, tăng 9,3% so với kỳ trước (804,81 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng (PPOP) đạt 435,05 tỷ đồng, tăng 15,9% so với kỳ trước (375,21 tỷ đồng).

Nhìn chung BAOVIET Bank có sự tăng trưởng ổn định ở các chỉ tiêu cốt lõi (TOI và PPOP). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thực tế chưa thể bứt phá mạnh do chi phí trích lập dự phòng rủi ro chiếm tỷ trọng quá lớn.

Theo đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của BAOVIET Bank trong kỳ ở mức 401,56 tỷ đồng, tăng 16,28% so với kỳ trước (345,32 tỷ đồng). Như vây, chi phí dự phòng trích lập đã “bào mòn” tới 92,3% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tạo ra. Điều này phản ánh ngân hàng đang chịu áp lực lớn từ rủi ro nợ xấu hoặc đang chủ động tăng tốc độ trích lập để làm sạch bảng cân đối tài sản.