Cổ phiếu hãng nội y Victoria’s Secret tăng hơn 300% trong một năm, chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu Victoria’s Secret & Co. (NYSE: VSXY) đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trên thị trường chứng khoán Mỹ khi ghi nhận mức tăng hơn 300% trong vòng một năm.

Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu hãng nội y nổi tiếng hiện giao dịch quanh vùng 87-88 USD/cổ phiếu, nhờ đó vốn hóa Victoria’s Secret hiện đạt hơn 6,9 tỷ USD. So với vùng giá chỉ hơn 20 USD một năm trước, thị giá đã cao gấp 4 lần, tương ứng tăng khoảng 300% giá trị.

Đáng chú ý, VSXY là mã chứng khoán mới của Victoria’s Secret & Co. kể từ ngày 2/6/2026. Trước đó, cổ phiếu doanh nghiệp được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã VSCO.

Theo Victoria’s Secret, việc chuyển sang mã VSXY đánh dấu một cột mốc trong quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp, phản ánh rõ hơn bản sắc, chiến lược và định vị thương hiệu hiện tại.

CEO Hillary Super cho biết VSXY thể hiện một Victoria’s Secret tự tin hơn với bản sắc của mình, đồng thời nhấn mạnh định hướng tôn vinh sự gợi cảm theo cách đa dạng, hiện đại và mang tính cá nhân hơn đối với mỗi phụ nữ.

Động thái đổi mã chứng khoán cũng diễn ra sau giai đoạn doanh nghiệp tập trung tái định vị các thương hiệu chủ lực, xây dựng lại kết nối với thế hệ khách hàng mới và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo.

Cú tăng mạnh sau báo cáo kinh doanh

Một trong những chất xúc tác đáng kể cho cổ phiếu xuất hiện đầu tháng 6, khi Victoria’s Secret công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 vượt kỳ vọng.

Doanh thu quý đạt khoảng 1,56 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi doanh số tại các cửa hàng tương đương tăng 13%, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp duy trì tăng trưởng.

Lợi nhuận ròng đạt khoảng 48 triệu USD, đảo chiều mạnh so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước. Công ty đồng thời nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cho cả năm.

Một trong những động lực đáng chú ý nằm ở chính sản phẩm cốt lõi là áo ngực. Victoria’s Secret đã thiết kế lại nhiều dòng sản phẩm chủ lực, mở rộng kiểu dáng và cải thiện khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn. Doanh số áo ngực tăng ở mức hai chữ số, đồng thời kéo theo nhu cầu đối với lingerie, đồ ngủ và sản phẩm làm đẹp.

Nhờ kết quả vượt kỳ vọng, ban lãnh đạo Victoria’s Secret nâng dự báo doanh thu cả năm 2026 lên 7,03-7,13 tỷ USD, so với mức 6,85-6,95 tỷ USD trước đó. Dự báo lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cũng được nâng mạnh từ 430-460 triệu USD lên 550-580 triệu USD.﻿

Đế chế nội y với hơn 1.400 cửa hàng

Victoria’s Secret & Co. là một trong những doanh nghiệp bán lẻ nội y lớn nhất thế giới, sở hữu hai thương hiệu chủ lực Victoria’s Secret và PINK, bên cạnh thương hiệu nội y trực tuyến Adore Me.

Danh mục sản phẩm của tập đoàn trải rộng từ áo ngực, quần lót, lingerie, đồ ngủ, quần áo, đồ thể thao, đồ bơi đến nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể.

Doanh nghiệp hiện có hơn 30.000 nhân viên trên toàn cầu, vận hành mạng lưới khoảng 1.420 cửa hàng tại gần 70 quốc gia.

Sau nhiều năm chịu sức ép từ sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng và cạnh tranh từ các thương hiệu mới, Victoria’s Secret đang cố gắng tìm lại vị thế bằng cách giảm phụ thuộc vào khuyến mại, cải thiện sản phẩm và làm mới hình ảnh thương hiệu.

Hãng cũng đưa Victoria’s Secret Fashion Show trở lại, gia tăng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và sử dụng nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng nhằm tạo kết nối với thế hệ người tiêu dùng mới.

Dưới thời CEO Hillary Super, chiến lược của Victoria’s Secret cũng chuyển từ việc định nghĩa một hình mẫu “gợi cảm” duy nhất sang phản ánh nhiều cách thể hiện khác nhau của phụ nữ.