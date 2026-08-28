Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy

MC Khánh Vy (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò MC, YouTuber và người sáng tạo nội dung. Sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, lối dẫn tự nhiên, Khánh Vy có sự nghiệp khá ổn định sau nhiều năm hoạt động.

Bên cạnh đó, những thông tin về loạt tài sản của Khánh Vy ở tuổi 27 tiếp tục nhận được sự chú ý, trong đó có 2 không gian sống riêng tại Hà Nội và TP.HCM.

Song, ngoài những căn nhà hiện đại ở thành phố, Khánh Vy còn có một không gian rất khác tại quê nhà Nghệ An. Đây cũng là căn nhà thường xuyên xuất hiện trong các vlog mỗi khi nữ MC về quê ăn Tết hoặc sum họp cùng gia đình.

MC Khánh Vy

Căn nhà ở quê mang nhiều nét truyền thống

Qua những hình ảnh được Khánh Vy chia sẻ, căn nhà ở Nghệ An không đi theo phong cách hiện đại, tối giản như không gian sống của cô tại thành phố. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu truyền thống, phía trước là khoảng sân rộng, tạo cảm giác khá thoáng, có thể bày cây cảnh hoặc làm nơi đỗ xe.

Khoảng sân trước nhà cũng là nơi gia đình có thể cùng nhau sinh hoạt, quây quần mỗi khi đông đủ vào dịp lễ, Tết. Trong những vlog về quê, đây thường là một trong những không gian tạo cảm giác gần gũi nhất khi Khánh Vy trở về nhà.

Bên trong nhà, chất liệu gỗ được sử dụng chủ yếu. Từ nội thất cho đến một số chi tiết trong nhà đều mang gam màu trầm, tạo tổng thể ấm cúng và có phần hoài cổ. Không gian được chia thành nhiều khu vực rộng, không có cảm giác chật chội dù cách bài trí không quá cầu kỳ.

Căn nhà ở Nghệ An của gia đình Khánh Vy nhìn từ bên ngoài vào

Có một khoảng sân rộng để bày biện cây cảnh, đỗ xe ô tô

Phòng khách là nơi dễ nhận thấy rõ nhất phong cách của căn nhà. Ngoài những món nội thất bằng gỗ, gia đình còn bày biện nhiều đồ trang trí, đồ cổ, tranh và ảnh gia đình. Các bức ảnh gia đình được đặt ở nhiều vị trí, tạo nên những góc quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong vlog của Khánh Vy.

Nữ MC cũng từng tiết lộ trong vlog của mình rằng trong suốt nhiều năm qua, mọi thứ trong nhà gần như không thay đổi. Đặc biệt là những dịp Tết, gia đình Khánh Vy luôn chỉ trang trí theo đúng một phong các, vị trí của các món đồ cũng không có sự dịch chuyển. Điều này tạo nên một cảm giác quen thuộc, thân thương, dù có đi xa nhưng khi trở về vẫn luôn cảm nhận được sự yêu thương, ấm cúng từ gia đình.

Không gian bên trong nhà rộng rãi, được thiết kế theo hơi hướng truyền thống

Khu vực bếp lại có cách bài trí đơn giản hơn. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, căn bếp chủ yếu phục vụ việc nấu nướng và sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Đây cũng là không gian Khánh Vy thường xuất hiện trong những vlog về chuyện ăn uống, chuẩn bị đồ ăn hoặc những ngày Tết ở quê.

Nhìn tổng thể, căn nhà Nghệ An không gây chú ý bởi những món đồ đắt tiền hay thiết kế hào nhoáng. Điểm đáng chú ý nằm ở cách không gian này giữ được những nét quen thuộc của một căn nhà, từ khoảng sân rộng, nội thất gỗ cho đến những món đồ trang trí và ảnh kỷ niệm.

Khu bếp giản dị, phục vụ sinh hoạt đời thường của gia đình

2 cơ ngơi tại Hà Nội, TP.HCM của Khánh Vy

Năm 2022, Khánh Vy mua một căn hộ rộng khoảng 100m² tại Hà Nội, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với gam trắng chủ đạo. Phòng khách được bố trí dạng mở, nối liền với khu vực bếp, giúp không gian trông rộng và thoáng hơn.

Khánh Vy từng thực hiện house tour căn hộ này trên YouTube, thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Không gian bên trong được cô ưu tiên sự gọn gàng và tiện nghi, từ hệ tủ bếp, phòng ngủ cho tới góc làm việc. Ban công cũng được tận dụng để trồng thêm cây xanh.

Khánh Vy từng chia sẻ hình ảnh bên trong căn hộ ở Hà Nội của mình

Đầu năm 2023, Khánh Vy tiếp tục tiết lộ đã mua thêm một căn nhà tại TP.HCM. Cô cho biết đây là "căn cứ" để phục vụ công việc và những chuyến đi lại thường xuyên giữa hai thành phố. Việc có chỗ ở riêng giúp nữ MC chủ động hơn mỗi khi vào Nam làm việc, đồng thời có thể đón gia đình vào chơi.

Như vậy, ở tuổi 26, Khánh Vy hiện có những không gian sống ở cả hai miền Nam - Bắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài ra Khánh Vy cũng tậu thêm một căn hộ tại TP.HCM

Không chỉ có bất động sản, Khánh Vy còn được chú ý bởi khả năng tự chủ tài chính khá sớm.

Năm 19 tuổi, khi còn rất trẻ, cô đã sở hữu chiếc ô tô đầu tiên là Honda Civic 2018. Đến năm 2023, nữ MC đổi sang Mercedes E200 Exclusive có giá khoảng 2,54 tỷ đồng. Ở tuổi 26, cô tiếp tục nâng cấp lên Mercedes-AMG C43, mẫu xe có giá gần 4 tỷ đồng.

Khánh Vy có nhiều nguồn thu nhập gắn với công việc MC, sáng tạo nội dung, YouTube và các hoạt động liên quan đến hình ảnh cá nhân. Trong nhiều năm, cô cũng duy trì công việc khá đều đặn ở nhiều lĩnh vực thay vì chỉ xuất hiện với một vai trò duy nhất.

Từ một cô gái được biết đến qua những video nói ngoại ngữ, Khánh Vy dần xây dựng hình ảnh MC và nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Những tài sản được cô chia sẻ trong những năm qua phần nào cho thấy sự thay đổi về cuộc sống sau quá trình nhiều năm làm việc chăm chỉ.

Ở tuổi 27, Khánh Vy có khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV; YouTube nhân vật