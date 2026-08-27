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Chiếc xe cùng với Lê Công Vinh rước cúp vô địch ASEAN Cup 2026 vào sân Mỹ Đình

| | Thị trường

Chiếc Hyundai Palisade Hybrid được sử dụng để rước Cúp vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 vào sân Mỹ Đình trước trận chung kết.

Palisade Hybrid xuất hiện trong khoảnh khắc trao cúp tại chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 - Ảnh 1.

Chiếc Cúp vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 được đặt trên Hyundai Palisade Hybrid và di chuyển vào sân cùng cựu danh thủ Lê Công Vinh, là người ghi bàn mang về chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam năm 2008.

Sự xuất hiện của mẫu SUV đầu bảng của Hyundai tại một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của giải đấu đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Hyundai tại trận chung kết.

Đại diện Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết, việc Palisade Hybrid được lựa chọn để đưa Cúp vô địch vào sân Mỹ Đình là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đồng hành cùng ASEAN Hyundai Cup 2026.

Palisade Hybrid xuất hiện trong khoảnh khắc trao cúp tại chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 - Ảnh 2.

Hyundai Palisade chở cup vô địch đến sân Mỹ Đình.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn truyền tải tinh thần mạnh mẽ, bứt phá và giàu năng lượng tới đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ, đồng thời gắn những giá trị này với dòng sản phẩm Turbo Hybrid của Hyundai", đại diện Hyundai Thành Công cho hay.

Palisade Hybrid là một trong hai mẫu xe hybrid thế hệ mới được Hyundai dự kiến đưa ra thị trường Việt Nam trong thời gian tới, bên cạnh Tucson Hybrid. Trong khuôn khổ trận chung kết, cả hai mẫu xe được trưng bày tại khu vực phía sau hai cầu môn và xuất hiện xuyên suốt trận đấu tại sân Mỹ Đình.

Hyundai Palisade Hybrid là mẫu SUV cỡ lớn dự kiến được Hyundai Thành Công đưa về Việt Nam trong năm 2026. Xe đã được hãng trưng bày và tổ chức lái thử tại Việt Nam, trong khi thời điểm công bố giá được dự kiến vào tháng 9 và bàn giao từ tháng 10/2026.

Palisade Hybrid sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 329 mã lực. Xe có cấu hình 7-8 chỗ, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV gia đình cỡ lớn nhưng vẫn ưu tiên khả năng vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu.

Giá bán của xe được cho là dưới 1,7 tỷ đồng.

Palisade Hybrid xuất hiện trong khoảnh khắc trao cúp tại chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 - Ảnh 3.

Hyundai Tucson Hybrid được trưng bày cùng Palisade Hybrid ở sân vận động Mỹ Đình.

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch, Hyundai Thành Công Việt Nam dự kiến tiếp tục tổ chức hành trình trưng bày chiếc cúp của giải đấu tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc, đưa chiếc cúp và những hình ảnh của mùa giải đến gần hơn với khách hàng và người hâm mộ.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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