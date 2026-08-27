Cặp vợ chồng vay tiền 100 người mua ô tô Audi A8, thêm 1 chiếc BMW, tổng cộng 38,8 tỷ: Nhận xe xong là block

Khoảng thời gian gần đây ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nhiều người nộp đơn khiếu nại, tố cáo một cặp vợ chồng về hành vi lừa đảo. Các nạn nhân cho biết họ đã đứng tên vay tiền để giúp 1 người bạn thân mua ô tô, chính là cặp vợ chồng trong câu chuyện. Tuy nhiên sau khi mua xe xong, cặp vợ chồng lại thẳng tay block hết các kênh liên lạc với những người đã đứng ra vay tiền giúp mình.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, tổng số tiền mà những người liên quan đã đứng tên vay cho cặp vợ chồng này lên tới 10 triệu NDT (khoảng 38,8 tỷ đồng). Một trong những người bị ảnh hưởng cho biết cô đã giúp cặp đôi vay 1,76 triệu NDT (khoảng 6,8 tỷ đồng).

Người phụ nữ này cho biết cô quen cặp vợ chồng khoảng 10 năm. Vì tin tưởng và coi họ như người thân trong gia đình, cô đồng ý đứng tên vay tiền mua ô tô mà không nhận bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào. Thế nhưng hiện tại, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Khi người phụ nữ tìm cách liên lạc, điện thoại của cặp đôi không thể kết nối, tin nhắn cũng không gửi được. Cô cho biết bản thân rất khó chấp nhận sự việc bởi đã dành cho họ sự tin tưởng suốt một thập kỷ.

“Tôi đến giờ vẫn không muốn tin cô ấy có thể làm chuyện như vậy. Tôi quen cô ấy 10 năm, dành cho cô ấy sự tin tưởng hoàn toàn, vậy mà cô ấy lại dứt khoát rời đi như thế” - Người phụ nữ chia sẻ.

Một trong số các nạn nhân đã đứng ra vay tiền cho cặp vợ chồng mua ô tô

Không phải tất cả những người đứng tên vay tiền cho cặp đôi đều giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Một phụ nữ bán thịt tại chợ cho biết cô quen cặp vợ chồng khoảng 3 năm vì họ thường xuyên đến đặt hàng. Sau một thời gian tiếp xúc, hai bên trở nên thân thiết và cô đồng ý đứng tên vay tiền vì tin tưởng.

Theo người phụ nữ này, cặp đôi từng hứa sẽ trả 50.000 NDT (khoảng 194 triệu đồng) phí đứng tên khoản vay. Tin vào lời hứa, cô đã đứng tên khoản vay để cặp vợ chồng mua 2 chiếc ô tô hạng sang BMW và Audi.

“Tôi đứng tên vay 1,55 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng), đưa cho họ mua 1 chiếc Audi A8 và một chiếc BMW” - Người phụ nữ nói.

Một người khác cũng cho biết mình đã đứng tên vay 1,33 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng) cho cặp đôi. Theo phản ánh, số người rơi vào tình cảnh tương tự còn rất nhiều.

Khi phóng viên tìm đến nơi ở của cặp vợ chồng, cánh cửa đóng kín. Trên cửa còn xuất hiện thông tin liên lạc dành cho những người cho rằng mình là nạn nhân để tham gia một nhóm chung. Đáng chú ý, nhóm này hiện có khoảng 100 người là nạn nhân của cặp vợ chồng.

Các phóng viên tìm đến căn nhà của cặp vợ chồng, căn hộ hiện không có người ở. Trên cửa còn in dòng thông báo kêu gọi những ai là nạn nhân thì liên hệ với nhau để cùng trình báo sự việc

Một số người sống cùng khu dân cư cũng từng quen biết hai vợ chồng. Có người cho biết họ quen cặp đôi thông qua việc giao rau, thực phẩm và từng có ấn tượng rằng hai người khá tử tế. Cặp vợ chồng được cho là thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp tiền và vật phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Chính vì hình ảnh đó, nhiều người đã không nghĩ rằng mình có thể trở thành nạn nhân của họ. Hiện những người liên quan đã trình báo cảnh sát và vụ việc đang được điều tra.

Luật sư Xi Junqi cho rằng đây là dạng tranh chấp điển hình liên quan đến việc đứng tên vay tiền mua ô tô. Theo nguyên tắc, người đứng tên khoản vay vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ với ngân hàng.

Luật sư nhận định việc cặp vợ chồng chủ động cắt liên lạc và tự ý bán xe có dấu hiệu cho thấy hành vi cố tình né tránh trách nhiệm. Những người đứng tên khoản vay được khuyến nghị tiếp tục trả nợ đúng hạn để tránh ảnh hưởng lịch sử tín dụng, đồng thời thu thập chứng cứ, khởi kiện người thực tế sử dụng khoản tiền để yêu cầu hoàn trả và trình báo cơ quan công an.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng câu chuyện là lời cảnh báo đối với những ai đồng ý đứng tên vay tiền cho người khác, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu.

Một số ý kiến nhận xét rằng vài chục nghìn NDT (hàng trăm triệu đồng) phí đứng tên có thể khiến người vay phải đối mặt với khoản nợ lên tới hàng triệu NDT (hàng tỷ đồng), biến một lần giúp đỡ thành “món nợ tình nghĩa” đắt giá.

(Nguồn: Sina)