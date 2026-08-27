Xe tay ga thương hiệu Ý giá hơn 45 triệu đồng vừa ra mắt có làm thị trường xe máy đảo lộn?

Phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Đông Nam Á luôn chứng kiến sự cạnh tranh vô cùng gay gắt giữa các ông lớn. Để không bị hụt hơi trong cuộc đua chinh phục nhóm khách hàng trẻ tuổi, hãng xe Benelli Malaysia - chi nhánh thuộc thương hiệu mô tô lâu đời được thành lập từ năm 1911 tại Pesaro, Ý - đã chính thức giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu xe tay ga tân cổ điển Panarea 125.

Ở lần xuất hiện này, mẫu xe sở hữu bốn tùy chọn màu sắc mới gồm đen Charcoal Black, hồng Rosa Pink, bạc Modena Silver và trắng Ivory White. Mức giá niêm yết được hãng đưa ra là 6.998 RM (tương đương khoảng 45,3 triệu đồng), nhỉnh hơn một chút so với con số 6.888 RM ở thời điểm ra mắt vào năm 2022.

Benelli Malaysia ra mắt Panarea 125 phiên bản 2026 với bốn tùy chọn màu sắc mới: Charcoal Black, Rosa Pink, Modena Silver và Ivory White.

Việc bổ sung các bộ áo mới mang phong cách trẻ trung cho thấy Benelli đang tập trung mạnh vào yếu tố lối sống (lifestyle). Nhằm mang đến sự yên tâm tối đa cho người sử dụng, nhà sản xuất áp dụng chính sách bảo hành chính hãng hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

Đồng thời, hãng cũng triển khai dịch vụ đặt mua phụ tùng chính hãng qua mạng internet vô cùng tiện lợi, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu bảo dưỡng của người tiêu dùng.

Benelli Panarea 125 ghi điểm mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ thiết kế tân cổ điển (neo-retro) đầy cuốn hút. Xe là sự giao thoa hài hòa giữa những đường nét bo tròn mềm mại mang đậm phong cách thời trang nước Ý với các chi tiết hiện đại. Cách tạo hình này giúp Panarea 125 dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi di chuyển trên phố, đáp ứng đúng thị hiếu của phái đẹp và những bạn trẻ yêu thích sự khác biệt.

Thân xe được tối ưu hóa xuất sắc về mặt nhân trắc học cho giao thông đô thị đông đúc với chiều cao yên 760 mm cùng trọng lượng khô chỉ 104 kg. Thông số này giúp ngay cả những người có thể hình nhỏ nhắn cũng dễ dàng kiểm soát, chống chân tự tin và xoay xở linh hoạt. Khoảng sáng gầm xe 135 mm cho phép xe leo vỉa hè hay vượt qua gờ giảm tốc mà không lo va quệt.

Mức giá bán lẻ đề xuất là 6.998 RM (tương đương khoảng 45,3 triệu đồng), tăng nhẹ so với mức 6.888 RM niêm yết năm 2022.

Nhắm vào sự tiện dụng hàng ngày, Benelli ưu ái trang bị cho Panarea 125 hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng công nghệ LED từ đèn pha đến đèn hậu. Sự nâng cấp này mang lại hiệu quả chiếu sáng vượt trội, cải thiện tầm nhìn ban đêm và tiết kiệm điện năng. Bảng đồng hồ là sự kết hợp tinh tế giữa đồng hồ cơ đo tốc độ truyền thống và màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị rõ ràng các thông số vận hành.

Phía trước xe sở hữu hai hộc chứa đồ tiện lợi tích hợp cổng sạc USB, giúp người dùng dễ dàng nạp năng lượng cho điện thoại thông minh ngay trong lúc di chuyển. Hộc chứa đồ dưới yên dung tích 12 lít kết hợp bình xăng 4,6 lít đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường ngày.

Trái tim của Benelli Panarea 125 là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124 cc, bốn kỳ, hai van SOHC, làm mát bằng không khí và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,44 mã lực tại 7.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Khi chuyển hóa thông số kỹ thuật sang trải nghiệm thực tế, xe đem lại khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng bình dân. Hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp dây curoa giúp xe tăng tốc mượt mà, không bị rung giật khi di chuyển nhích từng chút một trong thời điểm tắc đường. Đáng chú ý, xe vẫn giữ lại cần đạp nổ bên cạnh nút khởi động điện, giúp giải quyết nỗi lo hết bình ắc quy.

Định vị là mẫu xe tay ga đô thị mang phong cách tân cổ điển (neo-retro), nhỏ gọn và thời trang. Trang bị động cơ 124 cc, SOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí, cho công suất 8,44 mã lực và mô-men xoắn 9,2 Nm.

Khả năng vận hành của xe thêm phần tự tin nhờ dàn chân chất lượng. Phía trước xe sử dụng phuộc ống lồng, phía sau là phuộc lò xo giảm chấn dầu có thể điều chỉnh tải trọng.

Hệ thống hãm tốc gồm phanh đĩa trước đường kính 190 mm đem lại lực phanh nhạy bén và phanh tang trống phía sau 130 mm dễ bảo trì. Bộ vành 12 inch đi cùng lốp trước 100/90-12 và lốp sau 110/90-12 giúp gia tăng độ bám đường. Xe còn tích hợp công tắc ngắt động cơ khẩn cấp và đèn cảnh báo nguy hiểm HAZARD tiện ích.

Nếu Panarea 125 được đưa về phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá quy đổi khoảng 45 triệu đồng, câu chuyện cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông sẽ vô cùng sôi động. Tân binh này sẽ đụng độ trực tiếp với những đối thủ kỳ cựu như Honda Vision, Honda Lead, Yamaha Janus hay Yamaha Grande.

Điểm nhấn giúp Panarea 125 chiếm ưu thế chính là phong cách thiết kế tân cổ điển châu Âu thời thượng như Vespa nhưng có mức giá bình dân. Trang bị đèn LED, cổng sạc USB cùng đồng hồ LCD sẽ đánh trúng tâm lý thích xe đẹp, chuộng công nghệ và nhạy cảm về giá của người tiêu dùng Việt Nam.

Trang bị dàn chân gồm phuộc ống lồng trước, phuộc sau giảm chấn dầu chỉnh tải trọng, phanh đĩa trước 190 mm, phanh drum sau 130 mm, vành 12 inch.

Dẫu vậy, xe cũng sẽ đối mặt với không ít rào cản lớn. Thách thức đầu tiên chính là sức mạnh thương hiệu khi Benelli hiện thuộc tập đoàn Qianjiang Trung Quốc, gây e ngại về độ bền và khả năng giữ giá so với xe Nhật Bản như Honda hay Yamaha.

Thách thức thứ hai nằm ở hệ thống đại lý còn mỏng, gây lo ngại về dịch vụ bảo dưỡng và phụ tùng. Ngoài ra, dung tích cốp 12 lít khó lòng thuyết phục nhóm khách hàng gia đình vốn chuộng cốp rộng của Honda Lead. Tuy nhiên, nếu giải tốt bài toán hậu mãi, Benelli Panarea 125 vẫn sẽ là một lựa chọn đổi gió đầy hấp dẫn cho những ai tìm kiếm sự phá cách.

Tham khảo: Paultan