Yamaha Grand Filano Hybrid trình làng màu mới đe dọa Honda Lead bằng công nghệ tiết kiệm xăng vượt trội

Sắc màu mới nâng tầm phong cách xe ga đô thị

Thị trường xe tay ga dành cho đô thị luôn là cuộc chiến khốc liệt giữa các ông lớn, nơi mà thiết kế ngoại hình đóng vai trò then chốt trong quyết định xuống tiền của người tiêu dùng.

Mới đây, Thai Yamaha Motor đã tiếp tục gia tăng sức nóng cho phân khúc xe tay ga thời trang cao cấp bằng việc tung ra phiên bản nâng cấp màu sắc cho mẫu YAMAHA GRAND FILANO HYBRID. Với thông điệp “New Shades of Class : The Blues Cool”, hãng xe Nhật Bản mang đến hai phối màu xanh hoàn toàn mới là Deep Navy Blue trên bản ABS và Light Pastel Blue trên bản STANDARD.

Sự bổ sung này không đơn thuần là thay đổi lớp sơn bên ngoài, mà còn thể hiện định hướng nắm bắt gu thẩm mỹ tinh tế của nhóm khách hàng trẻ tuổi - những người xem phương tiện di chuyển là một phụ kiện thời trang khẳng định cá tính. YAMAHA GRAND FILANO HYBRID giữ nguyên phom dáng bo tròn thanh lịch đặc trưng của dòng xe ga châu Âu, nhưng được điểm xuyết bằng hệ thống đèn FULL LED hiện đại từ đèn pha, đèn hậu cho đến dải đèn định vị. Việc kết hợp nét hoài cổ trong đường nét cùng nét hiện đại của công nghệ chiếu sáng giúp mẫu xe này dễ dàng thu hút ánh nhìn khi xuất hiện trên phố.

Sức mạnh Blue Core Hybrid: Bài toán kinh tế tối ưu cho người dùng

Điểm ăn tiền nhất giúp YAMAHA GRAND FILANO HYBRID chinh phục người dùng nằm ở trái tim động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc. Trong bối cảnh giá xăng biến động thất thường và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu trở thành tiêu chí hàng đầu của người mua xe. Nhờ sự hỗ trợ của mô tơ điện trợ lực khi xuất phát, xe vận hành cực kỳ mượt mà, loại bỏ hoàn toàn cảm giác rung giật thường thấy ở các mẫu xe tay ga truyền thống.

Không dừng lại ở đó, khối động cơ còn tích hợp công nghệ xilanh DiASiL độc quyền của Yamaha, giúp tối ưu hóa khả năng tản nhiệt, giảm thiểu ma sát và gia tăng độ bền bỉ theo thời gian.

Theo công bố từ nhà sản xuất, YAMAHA GRAND FILANO HYBRID đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng lên tới 62,5 km/lít. Đây là con số biết nói, biến mẫu xe này thành một trong những phương tiện tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế cho người di chuyển hằng ngày trong đô thị. Sự kết hợp giữa tính năng ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System và khởi động êm One Push Start càng làm tăng thêm sự tinh tế trong trải nghiệm lái.

Trang bị công nghệ vượt tầm phân khúc: An toàn và tiện nghi tối đa

Không chỉ mạnh về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, YAMAHA GRAND FILANO HYBRID còn vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá nhờ danh sách trang bị công nghệ hiện đại. Trung tâm điều khiển của xe là bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital LCD kết hợp màn hình màu TFT - trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn hoặc xe ga đắt tiền.

Màn hình này không chỉ hiển thị rõ ràng tốc độ, lượng xăng mà còn trực quan hóa hoạt động của hệ thống Hybrid, giúp người lái dễ dàng theo dõi trạng thái vận hành của xe.

Về độ an toàn, phiên bản ABS được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh cho bánh trước, mang lại sự an tâm tuyệt đối khi người lái phải phanh gấp trên đường trơn trượt hoặc trong điều kiện thời tiết mưa gió. Trong khi đó, phiên bản STANDARD sử dụng hệ thống phanh kết hợp UBS, giúp phân bổ lực phanh đồng đều giữa bánh trước và bánh sau, giảm thiểu nguy cơ trượt bánh cho những người lái mới.

Yếu tố thực dụng cũng được chăm chút kỹ lưỡng nhằm đánh trúng tâm lý mua sắm của người tiêu dùng. Xe sở hữu cốp chứa đồ dưới yên dung tích lên tới 27 lít, rộng rãi đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Bên trong cốp còn tích hợp đèn LED chiếu sáng vô cùng tiện lợi khi tìm đồ vào ban đêm. Nắp bình xăng đặt ngay phía trước giúp người dùng đổ xăng mà không cần phải mở cốp hay bước xuống xe.

Ngoài ra, xe còn có cổng sạc USB Type-A, khóa thông minh Smart Key System và khả năng kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng YAMAHA MOTOR ON để theo dõi lịch bảo dưỡng cũng như nhật ký hành trình.

Kịch bản về Việt Nam: Đối đầu Honda Lead và bài toán xe nhập khẩu

Tại thị trường Thái Lan, YAMAHA GRAND FILANO HYBRID bản STANDARD có giá khởi điểm từ 64.700 Baht, trong khi bản ABS có giá từ 69.200 Baht. Nếu quy đổi trực tiếp, mức giá này rơi vào khoảng từ 51 đến 55 triệu đồng - một mức giá cực kỳ cạnh tranh cho một chiếc xe tay ga đầy ắp công nghệ.

Giả thiết nếu mẫu xe này được các đại lý tư nhân nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, YAMAHA GRAND FILANO HYBRID sẽ tạo nên một làn gió mới trong phân khúc xe ga tầm trung. Tại Việt Nam, Yamaha đã có dòng xe Grande được phân phối chính hãng với nền tảng tương đồng. Tuy nhiên, những phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan luôn có một sức hút đặc biệt đối với nhóm khách hàng chuộng hàng ngoại nhờ tâm lý đánh giá cao độ hoàn thiện và độ bền của xe lắp ráp tại Thái Lan.

Nếu cập bến thị trường Việt, YAMAHA GRAND FILANO HYBRID Thái Lan sẽ đụng độ trực tiếp với Honda Lead và Honda SH Mode. Khả năng tiết kiệm xăng vượt trội cùng thiết kế thời trang kiểu châu Âu sẽ là vũ khí sắc bén giúp mẫu xe này cạnh tranh sòng phẳng với hộc chứa đồ huyền thoại của Honda Lead.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất dành cho mẫu xe này chính là rào cản về giá. Khi cộng thêm các khoản thuế phí nhập khẩu và chi phí thương mại của đại lý tư nhân, giá bán của YAMAHA GRAND FILANO HYBRID tại Việt Nam có thể bị đẩy lên mức 70 đến 80 triệu đồng. Mức giá này sẽ khiến xe tiếp cận nhóm khách hàng hẹp hơn, chủ yếu là những người dùng thực sự yêu thích kiểu dáng và tiêu chuẩn xe Thái.

Tham khảo: MTC



