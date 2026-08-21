Từng chỉ được xem là 'món đồ chơi' trong nhà, một ngành hàng tăng trưởng 137% tại Việt Nam - thương hiệu top đầu dự kiến thu 1.200 tỷ năm nay

Từng được xem là một thiết bị công nghệ mang tính trải nghiệm, thậm chí là “món đồ chơi” dành cho những gia đình có điều kiện, robot hút bụi lau nhà đang nhanh chóng trở thành một ngành hàng gia dụng có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý tại Việt Nam.

Theo dữ liệu của NIQ GfK, thị trường robot hút bụi lau nhà tại Việt Nam đã tăng trưởng tới 137% về giá trị trong giai đoạn 12 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2026. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp với mức giá trên 15 triệu đồng là nhóm tăng trưởng nhanh nhất.

Con số này cho thấy sự thay đổi khá lớn trong cách người tiêu dùng nhìn nhận robot hút bụi. Nếu trước đây, thiết bị này thường được coi là sản phẩm công nghệ mang tính tiện ích bổ sung, chưa thực sự cần thiết trong mỗi gia đình, thì nhu cầu hiện nay đang dịch chuyển sang các giải pháp tự động hóa có khả năng thay thế một phần công việc nhà.

Theo đại diện ECOVACS - thương hiệu có doanh số top đầu thị trường Việt Nam hiện nay - quyết định mua robot hút bụi của người tiêu dùng hiện không còn bị chi phối đơn thuần bởi mức giá. Thay vào đó, các tính năng tự động hóa, khả năng làm sạch, vận hành độc lập và giá trị sử dụng lâu dài đang trở thành những yếu tố quan trọng hơn. Sự tăng trưởng nhanh của phân khúc cao cấp cũng phần nào cho thấy người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho những thiết bị được xem là có thể nâng cao chất lượng sống.

Trong bối cảnh thị trường mở rộng nhanh, cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu robot gia dụng cũng trở nên đáng chú ý hơn. ECOVACS vừa công bố đang nắm 34% thị phần xét theo giá trị và 31,8% xét theo sản lượng tại Việt Nam, dựa trên dữ liệu bán lẻ của NIQ GfK trong 12 tháng kết thúc ngày 30/6/2026.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc mở rộng danh mục sản phẩm từ phân khúc tầm trung đến cao cấp, đồng thời đầu tư vào mạng lưới phân phối và dịch vụ hậu mãi. Hiện các sản phẩm của hãng được phân phối tại hơn 2.000 điểm bán trên cả nước.

Mẫu Deebot T90 Pro Omni với giá niêm yết 18 triệu đồng đã bán được hơn 15.000 sản phẩm trong 6 tháng đầu năm,

Một trong những dấu hiệu cho thấy quy mô thị trường đang mở rộng là tốc độ tiêu thụ của một số dòng sản phẩm mới. ECOVACS cho biết mẫu DEEBOT T90 Pro Omni đã bán hơn 15.000 sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2026. Đây là dòng sản phẩm thuộc nhóm cận cao cấp của hãng.

Không chỉ tập trung vào robot hút bụi lau nhà, các hãng cũng đang mở rộng khái niệm về robot gia dụng sang nhiều nhu cầu khác như lau kính, cắt cỏ hay vệ sinh bể bơi. Điều này cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn phát triển rộng hơn, khi tự động hóa dần hiện diện trong nhiều công việc chăm sóc không gian sống thay vì chỉ giới hạn ở việc hút bụi.

Với riêng ECOVACS, doanh nghiệp cho biết sản lượng bán ra đang tăng hơn 70% so với cùng kỳ và đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 120.000 sản phẩm trong năm 2026, tương ứng doanh thu vượt mốc 1.200 tỷ đồng.

Từ một ngành hàng từng được xem là khá kén khách và mang nhiều tính trình diễn công nghệ, tốc độ tăng trưởng 137% trong một năm cho thấy robot hút bụi đang dần trở thành một thị trường đáng chú ý trong ngành điện máy và gia dụng.

Khi giá sản phẩm ngày càng đa dạng, công nghệ tiếp tục được phổ cập từ phân khúc cao cấp xuống các dòng dễ tiếp cận hơn, cuộc cạnh tranh của ngành hàng này nhiều khả năng sẽ không chỉ dừng ở việc bán thêm một chiếc máy hút bụi, mà là cuộc đua để đưa tự động hóa trở thành một phần quen thuộc trong mỗi gia đình.