Hơn 600 sáng kiến sau 3 mùa, Panasonic tiếp tục tìm kiếm 'đại sứ xanh'

Panasonic Việt Nam vừa khởi động chương trình Đại sứ Gen G 2026 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), với sự tham dự của khoảng 300 sinh viên, thanh niên khởi nghiệp, đại biểu và đối tác. Đây là mùa thứ 4 của chương trình, được triển khai từ tháng 8/2026 đến tháng 3/2027.

Với chủ đề “Tuần hoàn xanh, giảm nhanh cacbon”, chương trình tập trung vào kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải CO₂, đồng thời khuyến khích các sáng kiến gắn với đời sống và có khả năng triển khai trong cộng đồng.

Được Panasonic khởi xướng từ năm 2022 trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi”, Đại sứ Gen G đã ghi nhận hơn 600 sáng kiến từ thanh niên, trong đó hơn 20 dự án được hỗ trợ về tài chính và chuyên môn để triển khai thực tế. Mùa 2026 dự kiến tiếp cận khoảng 10.000 người trẻ trên toàn quốc, trong đó nhóm khởi nghiệp xanh dự kiến chiếm khoảng 30% cộng đồng tham gia.

Chương trình được thiết kế theo nhiều vòng, từ tuyển chọn đến đào tạo, trải nghiệm thực tế, pitching và mentoring. Top 50 sẽ được tham gia các hoạt động đào tạo và hoàn thiện ý tưởng, trong khi Top 20 tiếp tục được kết nối với chuyên gia, đối tác và mentor. Các dự án vào Top 5 sẽ nhận hỗ trợ tài chính, chuyên môn và truyền thông để triển khai sáng kiến trong cộng đồng.

Ông Yokoyama Yu - Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Tổng giá trị gói hỗ trợ tài chính dành cho Top 5 lên tới 100 triệu đồng, bên cạnh các hỗ trợ về chuyên môn và truyền thông. Các dự án được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp với định hướng chương trình, tính mới, khả năng triển khai và giá trị đối với môi trường, cộng đồng.

GS.TS Tô Trung Thành, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc tìm kiếm một ý tưởng xuất sắc, mà còn tạo không gian để sinh viên suy nghĩ, sáng tạo và biến mối quan tâm về môi trường thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Từ điểm khởi động tại NEU, Đại sứ Gen G 2026 dự kiến tiếp tục triển khai tại nhiều trường đại học và mạng lưới thanh niên khởi nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, unitour, pitching và mentoring.

Chương trình cũng được đặt trong định hướng Panasonic GREEN IMPACT, với mục tiêu trung hòa phát thải CO₂ trong toàn bộ các công ty thành viên của Panasonic trên toàn cầu vào năm 2030 và tạo tác động giảm 300 triệu tấn phát thải CO₂ trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050.