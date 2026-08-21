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Xuất khẩu hành tây của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm khi lượng lớn hành tây vụ mới từ Sơn Đông được đưa ra thị trường. Nguồn cung hành tây đỏ nhỏ chất lượng cao tại một số vùng sản xuất bị thu hẹp, trong khi chi phí vận chuyển tương đối ổn định, giúp hoạt động xuất khẩu duy trì tích cực.

Theo ông Zhang, người đứng đầu Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nông nghiệp Sơn Đông Shouguang Gufeng, giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm là mùa cao điểm xuất khẩu hành tây của Trung Quốc. Trong thời gian này, hành tây vụ mới từ Sơn Đông, khu vực miền Trung và Tây Bắc Trung Quốc đồng loạt được đưa ra thị trường, tạo nguồn cung lớn và giúp chi phí thu mua duy trì ở mức tương đối thấp.

Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi là những thị trường có nhu cầu cao trong giai đoạn này. Sau tháng 12, hành tây được bảo quản lạnh tiếp tục bổ sung nguồn cung cho thị trường quốc tế, tạo thành một đợt cao điểm xuất khẩu thứ hai kéo dài đến tháng 4 năm sau.

Năm nay, diện tích trồng hành tây đỏ nhỏ vụ sớm tại Vân Nam và Tứ Xuyên giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, diện tích tại Hà Nam và Sơn Đông nhìn chung ổn định.

Thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng đến sản lượng tại một số khu vực. Hạn hán đầu mùa xuân tại Vân Nam và Tứ Xuyên khiến một số ruộng cho củ nhỏ, xuất hiện tình trạng nứt vỏ, qua đó làm giảm tỷ lệ hành đạt tiêu chuẩn thương phẩm và khiến năng suất tổng thể giảm nhẹ.

Tại một số khu vực ở Hà Nam, mưa cũng ảnh hưởng đến nguồn cung hành tây đỏ cỡ lớn thuộc phân khúc cao cấp.

Ngược lại, điều kiện thời tiết tại Sơn Đông tương đối thuận lợi. Theo ông Zhang, hành tây tại đây tích lũy đủ chất khô, giúp vỏ chắc hơn và tăng khả năng bảo quản, vận chuyển. Tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương phẩm vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung hành tây đỏ nhỏ chất lượng cao phục vụ xuất khẩu tương đối dồi dào.

Sự khác biệt về nguồn cung giữa các vùng sản xuất đang tác động trực tiếp đến mặt bằng giá.

Theo ông Zhang, giá bán tại nông trại đối với hành tây đỏ nhỏ cao cấp hiện tăng khoảng 8-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá FOB của các sản phẩm xuất khẩu chủ lực sang Đông Nam Á tăng khoảng 10%, trong khi hành tây đỏ loại thông thường tăng khoảng 5-8%.

Nguồn cung hạn chế đối với hành tây chất lượng cao được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến giá tăng, với mức tăng của sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao lớn hơn đáng kể so với hàng thông thường.

Về logistics, thị trường vận tải biển nhìn chung ổn định trong năm nay. Giá cước trên các tuyến ngắn đến Đông Nam Á đã giảm so với đầu năm, trong khi chi phí vận chuyển container vẫn ở mức tương đối hợp lý. Điều này tạo điều kiện để các nhà xuất khẩu tiếp tục tìm kiếm và nhận thêm đơn hàng.

Cước vận chuyển trên các tuyến đường dài tới Trung Đông có biến động nhất định nhưng vẫn nằm trong phạm vi mà doanh nghiệp có thể chấp nhận.

Đông Nam Á hiện vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực đối với hành tây đỏ Trung Quốc. Khi hành tây vụ mới của Sơn Đông được đưa ra thị trường, hoạt động mua hàng tại khu vực này đã tăng lên.

Hành tây đóng bao lưới 9 kg tiếp tục là sản phẩm phổ biến tại các siêu thị và kênh bán buôn. Theo doanh nghiệp, lượng đơn hàng vận chuyển từng phần (LCL) và nguyên container (FCL) hiện đều tăng so với tháng 5.

Tại Trung Đông, đơn hàng cũng đang dần phục hồi. Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait có nhu cầu tương đối cao đối với hành tây đỏ vỏ cứng, đồng thời bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nguồn cung vụ mới từ Sơn Đông.

Trong khi đó, thị trường Tây Phi tiếp tục đặt yếu tố giá lên hàng đầu, với người mua chủ yếu lựa chọn các sản phẩm hành tây loại thông thường.