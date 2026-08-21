Giá bạc ngày 21/8 tại Ancarat, DOJI, Bảo Tín Manh Hải, Sacombank tăng bao nhiêu?

Sáng ngày 21/8, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.346.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.424.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 62,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 64,6 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/thỏi so với phiên sáng hôm qua. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng gần 2 tháng qua.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,358-2,430 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 62,880 -64,8 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,344 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,437 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý có giá 2,754 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch trên mức 68 USD/ounce và đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp. Như vậy, giá bạc trong nước đang cao hơn khoảng 270.000 đồng/lượng. Các nhà đầu tư chuyển sang các kim loại trú ẩn an toàn trong bối cảnh biến động gia tăng trên thị trường tiền tệ và trái phiếu, trong khi giá dầu tăng cao tiếp tục nhấn mạnh rủi ro lạm phát.

Kim loại quý này đã tăng hơn 5% trong tuần này sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch tăng gấp đôi lượng mua lại nợ dài hạn nhằm kiềm chế chi phí vay, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la giảm mạnh. Giá bạc cũng tăng cao hơn ngay cả sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc đảo ngược xu hướng giảm hôm thứ Tư trong bối cảnh lo ngại rằng những nỗ lực của chính phủ nhằm kiềm chế chi phí vay dài hạn có thể chỉ là giải pháp tạm thời.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục tăng khi Mỹ chuẩn bị áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới sâu rộng đối với Iran, trong bối cảnh hai bên đang bế tắc tại eo biển Hormuz.

Theo chuyên gia James Hyerczyk, Mỹ sẽ nâng quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn 10-30 năm từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt. Chương trình dự kiến triển khai từ ngày 9/9 đến đầu tháng 11. Ngay sau thông tin được công bố, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm khoảng 8-10 điểm cơ bản, trong khi chỉ số USD mất khoảng 0,7-0,8%.

Sự thay đổi này đặc biệt có lợi cho bạc. Khi lợi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi cũng giảm theo. Đồng USD yếu hơn đồng thời khiến bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Đáng chú ý, cú đảo chiều còn phản ánh hoạt động đóng vị thế bán. Sau nhiều phiên chịu áp lực bởi USD và lợi suất trái phiếu tăng, thị trường bạc đã xuất hiện lực mua mạnh khi hai yếu tố bất lợi cùng lúc suy yếu.

Giá vàng cũng phục hồi trong cùng phiên, cho thấy phản ứng không chỉ diễn ra riêng với bạc. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng chương trình mua lại trái phiếu của Mỹ thực sự kéo giảm lợi suất dài hạn hay chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn.