5 startup Việt vừa nhận một giải thưởng tổng trị giá 255.000 USD

Năm đội đạt giải gồm NAISCORP ROBOTICS giành Quán quân, TENSOR nhận Giải Nhì, VEEP nhận Giải Ba, trong khi AIZ JSC. và OPENMIND ROBOTICS cùng nhận Innovation Award.



Về giá trị giải thưởng, NAISCORP ROBOTICS nhận 100.000 USD, TENSOR nhận 75.000 USD và VEEP nhận 50.000 USD. Hai đội AIZ JSC. và OPENMIND ROBOTICS nhận 15.000 USD mỗi đội. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của QVIC 2026 đạt 255.000 USD.

Bên cạnh phần thưởng, các đội chiến thắng sẽ gia nhập mạng lưới toàn cầu của Qualcomm Technologies, qua đó có thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp trong ngành, tham gia các triển lãm thương mại quốc tế và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá QVIC đang mở rộng phạm vi hỗ trợ từ các startup sang cả nhóm nghiên cứu, dự án từ trường đại học và doanh nghiệp spin-off.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết đây là cách để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị thực tế, khi các ý tưởng và kết quả nghiên cứu được đưa ra thị trường, phát triển thành sản phẩm, doanh nghiệp và những giá trị mới cho nền kinh tế.

QVIC được Qualcomm triển khai với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ từ năm 2019, nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong những lĩnh vực công nghệ mới nổi. Chương trình cung cấp các hoạt động ươm tạo về kỹ thuật và kinh doanh, cố vấn chuyên gia, hỗ trợ sở hữu trí tuệ và cơ hội kết nối với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Các lĩnh vực được QVIC tập trung gồm AI, điện toán biên, 5G, IoT, robot, thành phố thông minh, công nghệ ô tô cùng nhiều công nghệ khác dựa trên nền tảng và công nghệ di động của Qualcomm.

Theo Qualcomm, trong sáu năm hoạt động, QVIC đã hỗ trợ 80 công ty khởi nghiệp. Các dự án tham gia chương trình đã tạo ra hơn 200 đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam và trên thế giới. Riêng chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí về sở hữu trí tuệ L2Pro Việt Nam đã thu hút hơn 1.300 nhà đổi mới sáng tạo hoàn thành.

Tại QVIC 2026, 15 đội lọt vào vòng chung kết được lựa chọn từ các dự án phát triển công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật của Qualcomm, cho biết điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự đa dạng trong ứng dụng AI trên thiết bị, từ robot, drone, AI doanh nghiệp đến hạ tầng thông minh, y tế, công nghệ khí hậu, bán dẫn và công nghệ tài chính.

Ông ST Liew, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand của Qualcomm, nhận định chất lượng của các đội chung kết cho thấy nguồn nhân lực, tinh thần khởi nghiệp và hệ sinh thái công nghệ sâu tại Việt Nam đang phát triển.

Qualcomm cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, trong đó có khóa học mới mang tên "Từ Đổi mới Sáng tạo đến Thành công thương mại", hướng tới việc giúp các nhà sáng lập chuyển hóa các phát minh và kết quả nghiên cứu thành những doanh nghiệp có khả năng mở rộng.