Phở Tự Do bán 1000 bát trong 4 giờ, giá cực cạnh tranh: Liệu các hàng phở khác trong khu vực có “mất khách”?

Quán phở mới xuất hiện tại khu vực Tây Mỗ (Hà Nội), tận dụng mặt bằng của chính Nhậu Tự Do đang thu hút sự chú ý sau khi ông chủ công bố đã bán được 1000 bát trong 4 giờ vào ngày thứ 5 mở bán. Không chỉ gây chú ý bởi tốc độ phục vụ, Phở bò Tự Do còn chọn một cách tiếp cận khá trực diện với thị trường: đưa ra mức giá từ 39.000 đồng/bát và công khai nhiều con số phía sau hoạt động kinh doanh.

Trong một thị trường phở vốn đã có nhiều thương hiệu lâu năm, mức giá này nhanh chóng trở thành điểm đáng chú ý. Đặc biệt, khi đặt cạnh những cái tên quen thuộc tại Hà Nội, khoảng cách về giá giữa một thương hiệu mới và các hàng phở có lịch sử lâu năm là tương đối rõ.

Mức giá thấp hơn nhiều thương hiệu phở nổi tiếng

Theo mức giá được chính chủ thương hiệu công bố, bát phở tái sử dụng 50g thịt có giá 39.000 đồng. Các lựa chọn như tái chín, tái nạm, gầu hay sốt vang dao động 49.000-59.000 đồng. Như vậy, 39.000 đồng là mức thấp nhất chứ không phải giá chung cho toàn bộ thực đơn, nhưng vẫn tạo ra một lợi thế khá rõ về khả năng tiếp cận.

Đặt cạnh một số thương hiệu phở có tên tuổi ở Hà Nội, khoảng cách này càng dễ nhận thấy. Phở Thìn Bờ Hồ hiện niêm yết các loại phở ở khoảng 60.000-70.000 đồng/bát, trong khi một số món đặc biệt có giá cao hơn. Phở Thìn Lò Đúc cũng có mức giá khoảng 100.000 đồng cho phở tái lăn và 120.000 đồng cho bát đặc biệt. Trong khi đó, Phở Bát Đàn được ghi nhận ở khoảng 55.000-70.000 đồng/bát.

Bát phở bò lõi rùa tại Phở bò Tự Do (Ảnh: Tuấn Tự Do)

Về giá, Phở bò Tự Do rõ ràng đang có lợi thế. Tuy nhiên, nếu đặt bài toán cạnh tranh trực tiếp với những thương hiệu lâu năm, khoảng cách địa lý lại là một yếu tố khác cần tính đến. Một quán phở ở khu vực Tây Mỗ khó có thể cạnh tranh trực tiếp từng khách với những thương hiệu nằm tại khu vực phố cổ hay các tuyến phố khác của Hà Nội, bởi thói quen lựa chọn quán ăn còn phụ thuộc vào vị trí, hành trình di chuyển và mục đích của thực khách.

Nói cách khác, mức giá 39.000 đồng có thể giúp Phở bò Tự Do dễ tiếp cận hơn trong nhóm khách đang tìm một bữa ăn có giá vừa phải, nhưng chưa chắc đủ để thay đổi lựa chọn của những người vốn tìm đến một thương hiệu cụ thể vì tên tuổi, vị trí hoặc trải nghiệm.

Chủ quán thường xuyên chia sẻ về hành trình bán phở, công khai số lượng bán mỗi ngày và cả mức tiền lãi của các sản phẩm (Ảnh: Tuấn Tự Do)

Có khiến hàng quán trong khu vực “mất khách”?

Câu chuyện cạnh tranh trở nên đáng chú ý hơn khi xét trong chính khu vực Phở bò Tự Do đang hoạt động.

Ngày 16/8, anh Nguyễn Mạnh Tuấn (Tuấn Tự Do), chủ thương hiệu chia sẻ rằng nhiều người đặt câu hỏi liệu việc bán phở 39.000 đồng có tạo áp lực cho những hàng quán xung quanh hay không. Theo anh, câu trả lời là “không”.

Anh cho biết sau khi bán phở, khoảng 10h sáng, anh sang trò chuyện với một quán bên cạnh và được chia sẻ rằng từ khi quán của anh mở bán, quán này vẫn đông khách, thậm chí còn đông hơn. Từ góc nhìn của một người làm kinh doanh, anh cho rằng mỗi quán có thể chủ động tính toán chi phí, chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn để đưa ra mức giá tốt, thay vì nhất thiết phải cạnh tranh bằng cách giành khách của nhau.

Chủ quán Phở bò Tự Do và chủ của quán bên cạnh (Ảnh: Tuần Tự Do)

Theo những con số anh Tuấn công bố, một bát phở 39.000 đồng vẫn có thể mang lại khoảng 12.000-14.000 đồng lợi nhuận sau chi phí nguyên liệu, chưa tính điện nước, nhân sự, mặt bằng và các chi phí vận hành khác. Trà đá 3.000 đồng/cốc có lãi khoảng 2.500 đồng, trong khi trứng 10.000 đồng/quả có mức lãi ít nhất 6.000 đồng.

Với cách tính này, anh cho rằng mức giá thấp không đồng nghĩa với việc kinh doanh không có lợi nhuận. Thay vào đó, mô hình hướng tới việc giảm biên lợi nhuận trên từng sản phẩm, đổi lại quán sẽ có lượng khách lớn hơn. Chưa kể, với mô hình tận dụng chính mặt bằng đang có của Nhậu Tự Do, việc bán phở buổi sáng có thể khiến khách hàng nhớ đến địa điểm này hơn, và có chăng, lại có thêm một lượng khách nữa sẽ đến với Nhậu Tự Do ở khung giờ bán chiều tối?

Quan điểm này cũng dẫn tới cách anh nhìn nhận về các hàng quán trong cùng khu vực. Thay vì coi nhau là đối thủ phải giành giật khách, anh cho rằng việc cùng giữ chất lượng và mức giá hợp lý có thể giúp cả khu vực thu hút khách tốt hơn.

Đây cũng là một trong những điểm khác biệt trong cách Phở bò Tự Do xây dựng hình ảnh. Bên cạnh mức giá, ông chủ thường xuyên công khai các con số liên quan đến hoạt động kinh doanh, từ giá nguyên liệu, lợi nhuận trên từng sản phẩm đến lượng phở bán ra mỗi ngày. Những dữ liệu vốn thường ít xuất hiện trong hoạt động truyền thông của các hàng quán lại trở thành một phần câu chuyện thương hiệu.

Ở thời điểm hiện tại, Phở Tự Do đang có hai lợi thế khá rõ: một mức giá dễ tạo chú ý và khả năng truyền thông mạnh của người đứng sau thương hiệu. Còn câu hỏi liệu những lợi thế này có thực sự khiến các hàng phở khác “mất khách” hay chỉ đơn giản là mở thêm một lựa chọn mới cho thực khách trong khu vực vẫn chưa thể có câu trả lời ngay sau vài ngày mở bán.



