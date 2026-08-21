Xe máy điện tăng trưởng 'như tên lửa' ở Việt Nam - Tương quan ra sao so với xe xăng hiện tại?

Thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch đáng chú ý khi doanh số phục hồi mạnh, trong khi xe điện ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, theo dữ liệu từ MotorCyles Data.

Thị trường phục hồi nhưng xe máy truyền thống dần bão hòa

Xe máy vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông Việt Nam nhờ chi phí sở hữu tương đối thấp, khả năng di chuyển linh hoạt và phù hợp với điều kiện đô thị đông đúc. Quy mô thị trường từng đạt 3,7 triệu xe vào năm 2019, trước khi đại dịch khiến doanh số giảm 17,8% trong năm 2020 và tiếp tục giảm 5,3% vào năm 2021, xuống còn 2,88 triệu xe.

Năm 2022, thị trường phục hồi với doanh số tăng 16,8%, đạt 3,36 triệu xe. Sau khi giảm trở lại trong năm 2023, thị trường tăng 6,5% trong năm 2024 lên 2,96 triệu xe và tiếp tục tăng 13,3% trong năm 2025, đạt 3,35 triệu xe.

Đây là mức cao nhất kể từ năm 2019, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 9,4% so với thời điểm trước đại dịch. Khoảng cách này cho thấy thị trường xe máy động cơ đốt trong truyền thống có dấu hiệu tiến gần trạng thái bão hòa.

Trong bối cảnh đó, tăng trưởng hiện nay không đơn thuần đến từ sự phục hồi của nhu cầu xe máy truyền thống mà ngày càng gắn với quá trình điện hóa.

Xe điện tăng gần gấp đôi trong 7 tháng

Trong 7 tháng đầu năm 2026, doanh số toàn thị trường xe hai bánh đạt 1,86 triệu chiếc, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xe máy điện tăng trưởng nhanh hơn nhiều. Tổng cộng 513.742 xe điện được bán ra trong 7 tháng, tăng 97,2% so với cùng kỳ. Như vậy, xe điện chiếm khoảng 27,7% tổng doanh số xe hai bánh.

Tốc độ tăng trưởng này cao gần 5 lần mức tăng của toàn thị trường, cho thấy xe điện không chỉ hưởng lợi từ sự phục hồi chung mà đang bắt đầu thay thế một phần nhu cầu vốn thuộc về xe máy sử dụng động cơ đốt trong.

Sự thay đổi cũng thể hiện rõ ở tương quan giữa các thương hiệu. Honda vẫn dẫn đầu thị trường, nhưng doanh số chỉ tăng 8%, trong khi Yamaha tăng 7,7%. Cả hai đều thấp hơn đáng kể mức tăng trưởng chung của thị trường.

Ở chiều ngược lại, VinFast ghi nhận mức tăng 170,1%, Yadea tăng 57,2%, Dat Bike tăng 49,5%, DK Bike tăng 89,3% và Tailg tăng 43,6%.

Một số thương hiệu lại ghi nhận mức giảm sâu, như Suzuki giảm 69%, SYM giảm 32,3%, Osakar giảm 42% và Anbico giảm 24,2%.

Những diễn biến này cho thấy cạnh tranh trên thị trường xe hai bánh đang thay đổi nhanh hơn mức tăng trưởng tổng thể của thị trường.

VinFast nổi lên trong cuộc đua xe điện

VinFast hiện là thương hiệu có mức tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm các nhà sản xuất xe hai bánh, với doanh số tăng 170,1%. Sự mở rộng nhanh của hãng góp phần thay đổi tương quan cạnh tranh vốn lâu nay được dẫn dắt bởi các thương hiệu Nhật Bản.

Yadea cũng duy trì tốc độ tăng trưởng đáng kể với 57,2%, trong khi Dat Bike và DK Bike tiếp tục mở rộng quy mô.

Đáng chú ý là mức tăng 1.173% của Honda trong mảng xe điện. Tuy nhiên, mức tăng phần trăm rất cao này xuất phát từ nền doanh số thấp, do đó chưa thể so sánh trực tiếp với quy mô kinh doanh xe động cơ đốt trong của hãng.

Dù vậy, diễn biến này cho thấy các nhà sản xuất truyền thống đang bắt đầu đẩy mạnh tham gia vào phân khúc xe điện. Với mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và lượng khách hàng lớn, việc các hãng này chuyển một phần nhu cầu hiện hữu sang xe điện có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong cuộc cạnh tranh thời gian tới.

Cuộc chuyển đổi mang tính cấu trúc

Những con số của năm 2026 cho thấy thị trường xe máy Việt Nam không chỉ đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới mà còn trải qua sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm.

Nếu trước đây sự phục hồi doanh số chủ yếu gắn với xe máy động cơ đốt trong, thì hiện nay xe điện đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Việc hơn một phần tư xe hai bánh bán ra trong 7 tháng là xe điện cho thấy phân khúc này đã đạt quy mô đủ lớn để tác động đến toàn bộ cấu trúc cạnh tranh.

VinFast đang là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi rõ nhất từ xu hướng này, trong khi Yadea, Dat Bike, DK Bike và các thương hiệu khác tiếp tục mở rộng thị phần.

Ở phía các nhà sản xuất truyền thống, tốc độ tăng trưởng thấp hơn mức chung của thị trường đặt ra yêu cầu thích ứng với sự thay đổi trong nhu cầu người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, khả năng mở rộng danh mục xe điện, giá bán, hạ tầng sạc, chi phí sử dụng và năng lực hậu mãi sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tốc độ chuyển dịch.