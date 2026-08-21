Geely Việt Nam bàn giao lô EX2 đầu tiên trong thỏa thuận 1.000 xe với Infipower

‏‏16 chiếc Geely EX2 vừa được bàn giao là những phương tiện đầu tiên được đưa vào vận hành trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai doanh nghiệp, với mục tiêu triển khai tổng cộng 1.000 xe phục vụ nhu cầu di chuyển xanh tại Việt Nam của Infipower.‏

‏ Đại điện lãnh đạo của Geely Việt Nam và CTCP Infipower chụp ảnh kỷ niệm tại lễ bàn giao xe.

‏Lô xe đầu tiên đánh dấu bước chuyển từ thỏa thuận hợp tác sang giai đoạn triển khai thực tế, đồng thời mở đầu cho kế hoạch xây dựng đội xe điện quy mô lớn của Infipower. Theo kế hoạch, các phương tiện sẽ trước tiên được đưa vào hoạt động tại những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ…, sau đó từng bước mở rộng phạm vi trên toàn quốc.‏

‏Từ thỏa thuận 1.000 xe đến những chiếc EX2 đầu tiên vận hành‏

‏Trước đó, ngày 27/6/2026, Tasco Auto và Infipower đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái giao thông xanh. Một trong những nội dung trọng tâm là kế hoạch đưa 1.000 xe điện Geely EX2 vào vận hành.‏

‏Trong mô hình hợp tác này, Tasco Auto đảm nhiệm vai trò cung cấp xe cùng hệ thống phân phối, bảo dưỡng và dịch vụ hậu mãi. Infipower phát triển hoạt động khai thác phương tiện trên nền tảng hệ sinh thái năng lượng của doanh nghiệp, trong đó có hạ tầng sạc thông minh iSAC và các giải pháp năng lượng sạch.‏

‏Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tasco Tasco Auto và Infipower.

‏Việc bàn giao 16 xe đầu tiên vì vậy được xem là cột mốc mở đầu cho giai đoạn triển khai cụ thể của kế hoạch 1.000 xe sau khi ký kết.‏

‏Đại diện hai bên cho biết quy mô đội xe sẽ được mở rộng theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu vận hành tại từng thị trường. Việc ưu tiên các thành phố lớn trong giai đoạn đầu cũng giúp mô hình có điều kiện kiểm chứng hiệu quả khai thác, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng trước khi mở rộng phạm vi.‏

‏Xe điện không chỉ là bài toán chi phí vận hành‏

‏Với đội xe dịch vụ, lựa chọn phương tiện không đơn thuần dựa trên chi phí mua ban đầu. Quãng đường vận hành lớn mỗi ngày khiến chi phí năng lượng, khả năng bảo dưỡng, thời gian phương tiện phải dừng hoạt động cũng như mức độ thoải mái của hành khách trở thành những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.‏

‏Chất lượng tốt, chi phí vận hành hợp lý là một trong những lý do Geely EX2 được lựa chọn cho kế hoạch hợp tác giữa Tasco Auto và Infipower.

‏Thuộc nhóm xe điện đô thị, Geely EX2 có kích thước tổng thể 4.135 x 1.805 x 1.570 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. Cấu trúc xe điện với trục cơ sở tương đối dài so với kích thước tổng thể giúp nhà sản xuất tối ưu không gian khoang hành khách, trong khi kích thước gọn phù hợp với điều kiện giao thông tại các thành phố đông đúc.‏

‏Bên cạnh bài toán phương tiện, Infipower cho biết đội xe được định hướng phát triển theo tiêu chí nâng cao trải nghiệm của hành khách khi sử dụng dịch vụ. Điều này bao gồm từ việc duy trì phương tiện sạch sẽ, chất lượng phục vụ đến chuẩn hóa các khâu vận hành thay vì chỉ tập trung gia tăng số lượng xe.‏

‏Trong bối cảnh xe điện ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở lĩnh vực vận tải hành khách, trải nghiệm trên xe cũng đang trở thành một yếu tố cạnh tranh. Khách hàng không chỉ quan tâm tới việc có một chuyến xe để di chuyển từ điểm A đến điểm B, mà ngày càng chú ý đến độ sạch của phương tiện, không gian cabin, cách tài xế phục vụ và mức độ nhất quán giữa các chuyến đi.‏

‏Ở góc độ này, việc đưa một dòng xe mới vào khai thác với số lượng lớn cho phép doanh nghiệp đồng bộ hóa phương tiện ngay từ đầu, từ tiêu chuẩn nội thất đến quy trình chăm sóc xe và bảo dưỡng.‏

‏Mở rộng hệ sinh thái xe điện thay vì chỉ bán xe‏

‏Thỏa thuận với Infipower cũng phản ánh cách Tasco Auto đang mở rộng thị trường cho Geely EX2 bên cạnh nhóm khách hàng cá nhân.‏

‏Tasco Auto hiện phát triển mạng lưới bán hàng và dịch vụ Geely trên toàn quốc, qua đó tạo nền tảng cho việc hỗ trợ các đội xe khi quy mô vận hành được mở rộng ra nhiều địa phương.‏

‏Tại lễ ký kết hồi tháng 6, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Geely Việt Nam, cho biết Tasco Auto định hướng không chỉ đưa các sản phẩm Geely vào Việt Nam mà còn đồng hành cùng đối tác thông qua hệ thống dịch vụ hậu mãi, hạ tầng vận hành và các giải pháp hỗ trợ trong quá trình sử dụng xe.‏

‏Về phía Infipower, doanh nghiệp xác định xe điện là một mắt xích trong hệ sinh thái gồm phương tiện, hạ tầng sạc và giải pháp năng lượng. Việc từng bước đưa đội xe Geely EX2 vào vận hành được kỳ vọng tạo thêm nhu cầu sử dụng thực tế cho hạ tầng sạc, đồng thời hình thành dữ liệu để tối ưu hoạt động khai thác phương tiện trong thời gian tới.‏

‏Từ 16 chiếc EX2 đầu tiên, kế hoạch 1.000 xe giữa Tasco Auto và Infipower bắt đầu đi vào giai đoạn thực thi. Khi quy mô đội xe được mở rộng từ các đô thị lớn ra toàn quốc, hiệu quả của dự án sẽ không chỉ được đo bằng số lượng xe đưa ra thị trường, mà còn ở khả năng xây dựng một mô hình vận hành xe điện ổn định, thuận tiện và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng dịch vụ.‏