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Xe tay ga 150cc giá chưa tới 47 triệu đồng nhưng có ABS 2 kênh xịn xò ngang Honda SH

| | Thị trường

Mẫu xe ga mới ra mắt với thiết kế hiện đại và giá bán dễ tiếp cận như Honda Air Blade.

Xe tay ga CFMoto Aura 150 2027 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc với một số nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị. Mẫu xe150cc giữ phong cách thiết kế tân cổ điển, đồng thời bổ sung màn hình TFT dạng tròn 6,2 inch, ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Tại thị trường Trung Quốc, CFMoto Aura 150 2027 có 2 phiên bản. Bản tiêu chuẩn được niêm yết giá 11.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 46,4 triệu đồng, trong khi bản cao cấp có giá 13.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 52,7 triệu đồng.

Về thiết kế, Aura 150 2027 không thay đổi đáng kể so với thế hệ trước. Xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế "new classic" với thân xe bo tròn, phần đầu mềm mại và dải đèn LED chạy ngang tạo hình giống một nụ cười.

Cụm đèn pha dạng tròn sử dụng công nghệ LED projector, trong khi đèn hậu phía sau cũng được tạo hình vòng tròn. Cách thiết kế đồng nhất giữa phần đầu và đuôi xe giúp Aura 150 duy trì vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn kết hợp với các trang bị hiện đại.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.901 x 735 x 1.121 mm, chiều dài cơ sở 1.340 mm và bình xăng dung tích 8 lít.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở bảng đồng hồ. Thay cho màn hình TFT hình chữ nhật trên thế hệ trước, Aura 150 2027 được trang bị màn hình TFT dạng tròn 6,2 inch. Thiết kế này vừa phù hợp với phong cách tân cổ điển, vừa giúp khu vực tay lái trở nên gọn gàng hơn.

Ở phiên bản cao cấp, màn hình mới hỗ trợ MotoPlay, cho phép hiển thị thông tin dẫn đường. Xe đồng thời được bổ sung cảm biến áp suất lốp, camera hành trình phía trước và phía sau cùng hệ thống sưởi tay lái.

CFMoto Aura 150 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn 4 thì, dung tích 149,5cc, làm mát bằng dung dịch, 4 van và tích hợp trục cân bằng nhằm giảm rung.

Động cơ sản sinh công suất tối đa 16 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT và hệ thống phun xăng điện tử Bosch.

Mẫu xe còn có hệ thống đề êm và tính năng tự động ngắt động cơ ISS. Đây là trang bị hữu ích khi vận hành trong đô thị, nơi xe thường xuyên phải dừng chờ tại đèn tín hiệu hoặc trong tình trạng giao thông đông đúc.

Đáng chú ý, ABS 2 kênh và TCS được trang bị tiêu chuẩn trên Aura 150 2027. Việc kết hợp hai công nghệ này giúp tăng khả năng kiểm soát xe khi phanh và khi di chuyển trên mặt đường có độ bám thấp hoặc thay đổi đột ngột.

Bên cạnh các công nghệ mới, CFMoto vẫn duy trì tính thực dụng cho Aura 150. Khoang chứa đồ dưới yên có khả năng chứa 2 mũ bảo hiểm nửa đầu.

Xe có chiều cao yên 770 mm và trọng lượng 132 kg, hướng tới khả năng điều khiển linh hoạt trong điều kiện đô thị. Kích thước tương đối gọn cùng hộp số CVT giúp mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Với mức giá từ khoảng 46,6 triệu đồng tại Trung Quốc, Aura 150 2027 nằm trong nhóm xe tay ga 150cc được đầu tư khá nhiều về công nghệ. Việc đưa ABS 2 kênh và TCS thành trang bị tiêu chuẩn, cùng màn hình TFT dạng tròn và loạt tiện nghi trên bản cao cấp, cho thấy CFMoto đang đẩy mạnh cạnh tranh ở phân khúc xe tay ga đô thị cỡ trung như Honda SH Mode, Honda Air Blade hay Yamaha NVX 155.

Mẫu xe tay ga 150cc của Honda gây chấn động khi trang bị camera hành trình và ra-đa xe hơi

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

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