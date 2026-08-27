Phiên bản nâng cấp của mẫu xe điện Lynk & Co 02 đang dần lộ diện trước khi chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Mẫu xe này sẽ được bán tại thị trường nội địa với tên gọi Lynk & Co 20, nổi bật với hệ dẫn động điện 16 trong 1 do Geely phát triển.

Bên trong khoang cabin, vô lăng cùng màn hình cảm ứng được giữ nguyên trong khi bảng điều khiển trung tâm được tinh chỉnh với các cửa gió kích thước lớn hơn.

Khu vực trung tâm có thêm bộ sạc điện thoại không dây công suất 50W tích hợp chức năng làm mát, cụm nút điều khiển vật lý và hai hốc đựng cốc. Các nút mở cửa trên tấm ốp cửa cũng được thay thế bằng tay nắm truyền thống nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất tại Trung Quốc.

Khoang nột thất có thêm nút bấm vật lý.

Một trong những điểm đáng chú ý bên trong xe là hệ thống âm thanh Lynk Sound. Các loa được bố trí trên tấm ốp cửa, sử dụng lớp vỏ màu vàng kết hợp đèn chiếu sáng xung quanh. Một loa khác được tích hợp vào tựa đầu ghế lái.

Khoang cabin còn có cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn và màn hình cảm ứng tích hợp hình đại diện của trợ lý giọng nói. Thiết kế này gợi nhớ đến hệ thống Nomi trên các mẫu xe của Nio. Các trang bị khác gồm nút đèn báo nguy hiểm đặt trên trần, cụm đồng hồ LCD mỏng, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió và camera theo dõi người lái đặt tại cột A.

Về khả năng vận hành, Lynk & Co 20 sẽ sử dụng hệ dẫn động điện 16 trong 1, truyền động tới bánh sau. Hệ thống này sử dụng mô-tơ điện công suất 245 kW, tương đương 329 mã lực, với hiệu suất 93%.

Xe được phát triển trên kiến trúc điện áp cao 800V và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 6C. Theo thông tin được công bố, pin có thể được sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 12 phút. Phạm vi hoạt động của xe dao động từ 545 đến 630 km.

Lynk & Co 20 có kích thước dài 4.495 mm, rộng 1.845 mm và cao 1.573 mm, với chiều dài cơ sở 2.755 mm. Hệ số cản không khí của xe ở mức 0,25 Cd.

Mẫu crossover fastback này có thể được trang bị thêm cánh gió thể thao trên nóc. Tuy nhiên, chi tiết này chủ yếu mang tính trang trí, bởi xe không được định hướng như một mẫu xe thể thao chuyên dụng. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của Lynk & Co 02 hiện ở mức 6,4 giây.

Trước khi phiên bản nâng cấp xuất hiện, Lynk & Co 02 đã được bán tại Trung Quốc từ tháng 12/2024. Theo China EV DataTracker, tổng lượng xe được giao tại thị trường nội địa kể từ thời điểm ra mắt đã đạt 49.356 chiếc. Giá bán của Lynk & Co 02 tại Trung Quốc hiện dao động từ 104.900 đến 142.900 nhân dân tệ (15.610-21.260 USD).

Mẫu xe này cũng vừa được ra mắt thị trường Việt Nam hôm 12/8, giá bán từ 818 triệu - 898 triệu đồng.