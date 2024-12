'Volvo Trung Quốc' tung mẫu xe đối thủ của Toyota Corolla Cross: Mạnh 335 mã lực, đi 530 km với một lần sạc đầy, quy đổi chỉ 483 triệu đồng

Mẫu SUV chạy điện Lynk & Co 02 đã chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 138.900 NDT (khoảng 483 triệu đồng). Tại thị trường nội địa, mẫu xe này còn được bán dưới tên gọi Lynk & Co Z20.

Về thiết kế tổng thể, Lynk & Co 02 có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.460 mm x 1.845 mm x 1.573 mm, trục cơ sở dài 2.755 mm. Nhờ thiết kế khí động học, xe đạt hệ số cản gió chỉ 0,25 Cd, thấp hơn so với mẫu Zeekr X (0,28 Cd). Điều này giúp giảm tiêu hao năng lượng và gia tăng quãng đường di chuyển.

Lynk & Co 02 thừa hưởng phong cách thiết kế đặc trưng từ mẫu concept The Next Day của hãng. Ngoại thất xe nổi bật với phần đầu khép kín, đèn định vị ban ngày kéo dài, tay nắm cửa ẩn và đường mái xe dốc.

Nội thất bên trong xe trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình hiển thị HUD và hệ thống âm thanh với 14 loa. Bảng điều khiển trung tâm có dải đèn LED 63 điểm.

Lynk & Co 02 được trang bị động cơ điện đặt ở trục sau, cung cấp công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 373 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây, sử dụng pin LFP dung lượng 62 kWh. Công nghệ sạc nhanh 4.5C cho phép xe đạt công suất sạc lên tới 300 kW DC, nạp pin từ 10% đến 80% chỉ trong 15 phút. Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe có tầm vận hành là 530 km (theo chu trình CLTC).

Tại thị trường Trung Quốc, Lynk & Co 02 được phân phối với 3 phiên bản gồm Pro, Max và Max Daily Edition cùng giá bán dao động từ 138.900 - 153.900 NDT (tương đương 483 - 536 triệu đồng). Xe có 7 tùy chọn màu sắc gồm đen, xám, đỏ, be, trắng, xanh và hồng.