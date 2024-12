Nissan, Honda, và Mitsubishi Motors đang đàm phán hợp nhất kinh doanh

Ngày 24-12, Công ty Honda Việt Nam có thông tin về việc tập đoàn mẹ ở Nhật Bản là Honda Motor Co., Ltd. (Honda) và tập đoàn Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) cũng của Nhật đã ký một biên bản ghi nhớ về việc đàm phán và xem xét việc hợp nhất kinh doanh giữa hai tập đoàn thông qua việc thành lập một công ty cổ phần chung.

Ký kết này nhằm đẩy nhanh các nỗ lực hướng tới một xã hội không phát thải carbon và không có tai nạn giao thông. Biên bản ghi nhớ này được kỳ vọng sẽ là lựa chọn để duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu, đồng thời giúp hai công ty tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn hơn.

Ngành ô tô có biến động lớn nên các hãng xe phải hợp tác

Theo Honda Việt Nam, việc hợp nhất kinh doanh hai tập đoàn xe hơi hàng đầu Nhật Bản sẽ mang lại nhiều lợi ích từ chuẩn hóa các nền tảng xe của cả hai công ty trên nhiều phân khúc sản phẩm, giảm chi phí, nâng cao hiệu suất phát triển; đẩy mạnh việc bổ trợ trong danh mục sản phẩm toàn cầu - bao gồm các mẫu xe chạy bằng động cơ đốt trong (ICE), hybrid (HEV), hybrid sạc điện (PHEV) và xe điện (EV); tăng cường năng lực phát triển và tiết kiệm chi phí thông qua tích hợp các hoạt động nghiên cứu và phát triển; tối ưu hóa hệ thống và cơ sở sản xuất, tăng cường lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng, tiết kiệm chi phí thông qua cải tiến hiệu quả hoạt động, lợi thế tài chính bán hàng, phát triển nền tảng nhân tài cho trí tuệ nhân tạo và điện khí hóa.

Lãnh đạo Nissan, Honda và Mitsubishi trong buổi họp báo diễn ra ở Nhật hôm 23-12. Ảnh: Honda.

Đáng chú ý, không chỉ Nissan, Honda mà Mitsubishi Motors cũng tham gia ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược để xem xét khả năng Mitsubishi Motors cùng hợp nhất kinh doanh với Nissan và Honda.

Sau khi ký thỏa thuận, Nissan, Honda, và Mitsubishi Motors tiếp tục đàm phán chi tiết hơn, tập trung vào trí tuệ nhân tạo và điện khí hóa.

Ông Takao Kato, Tổng Giám đốc điều hành của Mitsubishi Motors, cho rằng trong thời kỳ chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô, việc nghiên cứu hợp nhất kinh doanh giữa Nissan và Honda sẽ thúc đẩy tối đa hóa hiệu ứng cộng hưởng, đồng thời mang lại giá trị cao cho các hoạt động hợp tác với Mitsubishi Motors.