Suzuki XL7 bán vượt Toyota Innova Cross, thành vua doanh số hybrid ở Việt Nam tháng 3/2025

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2025 tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh số cao nhất từ đầu năm, cho thấy sức mua đang khởi sắc. Trong đó, đáng chú ý, xe hybrid bán được tới 902 xe. Dù đây không phải con số đáng kể so với xe xăng hay xe điện, song mức tăng 40% so với tháng trước và 80% so với cùng kỳ cho thấy người tiêu dùng ngày càng đón nhận loại động cơ này.

Suzuki XL7 là xe hybrid bán chạy nhất

Top 5 xe hybrid bán chạy nhất tháng 3/2025 vẫn là những cái tên quen thuộc, nhưng đã có sự đổi ngôi đầy bất ngờ. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu có thống kê riêng cho loại động cơ "lai", mẫu xe hybrid bán chạy nhất không thuộc về Toyota. "Vua hybrid" tháng 3/2025 gọi tên Suzuki XL7, với chiến thắng sát sao khi chỉ hơn Toyota Innova Cross đúng 2 xe.

Suzuki XL7 là mẫu xe hybrid bán chạy nhất ở Việt Nam trong tháng 3/2025. Ảnh: Đại lý Suzuki

Theo đó, tháng 3/2025, Suzuki XL7 Hybrid bán được 275 xe, tăng 65,66% so với tháng trước. Trong khi đó, Toyota Innova Cross bán được 273 xe, tăng 42,19%, đứng thứ hai thị trường xe hybrid.

Tuy nhiên, đây không phải hai mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất. "Ngoạn mục" nhất phải gọi tên Toyota Yaris Cross hybrid và Corolla Altis hybrid, khi ghi nhận mức tăng trưởng tới 309% và 100%. Tuy nhiên, do doanh số tháng trước không cao, mức tăng trưởng này không đủ để lọt vào top 5 xe bán chạy nhất.

Cụ thể hơn, Yaris Cross hybrid bán được 45 xe trong khi tháng trước chỉ 11 xe, còn Corolla Altis hybrid bán được… 2 xe, trong khi tháng 2 chỉ "tẩu tán" được đúng 1 chiếc.

Số liệu: VAMA

Nhưng Toyota Corolla Altis không phải mẫu xe hybrid có doanh số thấp nhất. "Đội sổ" tháng 3/2025 lại là Kia Sorento. Dù được bán dưới cả hai dạng HEV và PHEV, mẫu xe này không tiêu thụ được chiếc nào trong tháng 3 vừa qua. Điều an ủi là cộng dồn 3 tháng đầu năm 2025, Sorento vẫn bán được 15 chiếc, trong khi Corolla Altis chỉ bán được 3 và tiếp tục là mẫu xe hybrid có doanh số thấp nhất.

Thực tế, đây không phải vấn đề của riêng Corolla Altis bản hybrid. "Trước năm 2010, doanh số của Corolla Altis tương đối tốt. Nhưng từ đó đến nay, qua mỗi năm gần như doanh số của Corolla Altis giảm dần và hiện cũng là một trong những xe bán chậm nhất trong thị trường ô tô Việt Nam", chuyên gia Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định trong chương trình Trên Ghế.

Chuyên gia đánh giá, một phần của hiện tượng này đến từ việc "những giá trị mà Corolla Altis mang lại trước đây hiện đang dần chuyển sang những phân khúc xe gầm cao là một xu hướng của thị trường. Yaris Cross và Corolla Cross đều có kích thước và tính năng tương đồng với Corolla Altis trước đây. Đó là tính tin cậy, tiết kiệm, độ dễ sử dụng".

Điều này cũng phần nào phản chiếu sang nhóm xe hybrid, khi Corolla Cross hybrid có doanh số khá tốt. Trong 3 tháng đầu năm 2025, chưa tháng nào doanh số dòng xe này xuống dưới 100 chiếc, ngay cả trong thời điểm bị xem là "ảm đạm" nhất của thị trường.

"Ngọn gió mới" Honda HR-V e:HEV RS

Tháng 4-2025, thị trường hybrid đón nhận thêm một cái tên mới. Đó là Honda HR-V e:HEV RS. Lần đầu tiên, HR-V có phiên bản hybrid ở Việt Nam.

Honda HR-V là cái tên mới trên thị trường xe hybrid ở Việt Nam. Ảnh: Thùy Trag

Tuy nhiên, theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng phát biểu trong chương trình Trên Ghế, phiên bản bán chạy nhất vẫn là HR-V sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Còn HR-V e:HEV RS "là cách Honda định vị một phiên bản cao cấp, dành cho những khách hàng thực sự muốn có trải nghiệm với động cơ hybrid và muốn một mẫu xe đủ mạnh".

Dù vậy, Honda HR-V e:HEV RS vẫn có khả năng mang đến xáo trộn lớn cho thị trường xe hybrid. Bởi HR-V e:HEV RS có giá 869 triệu đồng được đánh giá là "gần như rẻ nhất phân khúc nếu chỉ tính các phiên bản động cơ hybrid để người dùng trải nghiệm". Do đó, HR-V hoàn toàn có thể gây sức ép lên đối thủ Toyota Yaris Cross, khi con số vài chục chiếc không phải quá khó để vượt qua.