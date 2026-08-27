VinFast gây bất ngờ

Thị trường ô tô Philippines ghi nhận sự phục hồi trong tháng 7/2026 với xe điện chạy bằng pin (BEV) tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong đó, VinFast nổi lên là thương hiệu dẫn đầu phân khúc này với 36% thị phần.

Theo số liệu Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Philippines (CAMPI), tổng doanh số ô tô tại Philippines trong tháng 7/2026 đạt 37.319 xe, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 0,6% so với tháng 6. Đây là tháng có doanh số cao nhất kể từ tháng 12/2025, khi thị trường tiêu thụ 42.870 xe.

Nếu tính cả doanh số của CAMPI và ước tính từ các thương hiệu khác, tổng lượng xe bán ra trên thị trường Philippines trong tháng 7 đạt khoảng 42.880 chiếc, mức cao nhất kể từ đầu năm. Lũy kế 7 tháng, thị trường đạt 241.725 xe, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bức tranh chung còn nhiều thách thức, phân khúc xe điện lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý.

VinFast chiếm 36% thị phần xe điện

Theo số liệu doanh số BEV tháng 7, VinFast trở lại vị trí dẫn đầu với 813 xe bán ra. Geely đứng thứ hai với 509 xe, trong khi Omoda và Jaecoo cùng đứng thứ ba với 428 xe.

Tính chung 7 tháng đầu năm, VinFast bán được 3.803 ô tô điện chạy bằng pin tại Philippines, chiếm 36% thị phần BEV. Tesla đứng thứ hai với 2.645 xe, tương đương 25% thị phần.

Xếp sau hai thương hiệu này là Omoda và Jaecoo với 1.269 xe, trong khi Geely đạt 982 xe.

Như vậy, khoảng cách giữa VinFast và Tesla tại thị trường Philippines là hơn 1.100 xe sau 7 tháng. Với thị phần 36%, VinFast hiện chiếm hơn 1/3 lượng ô tô điện chạy bằng pin được bán ra tại quốc gia Đông Nam Á này.

Đáng chú ý, riêng tháng 7, doanh số BEV của toàn thị trường đạt 2.520 xe, tăng tới 1.315,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, doanh số xe điện Philippines tăng trưởng 136%.

VinFast hiện kinh doanh tại Philippines các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 9 và MPV 7. Việc mở rộng danh mục sản phẩm giúp hãng có mặt ở nhiều phân khúc, từ xe đô thị cỡ nhỏ đến SUV và MPV.

Mở rộng cả ô tô và xe máy điện

Kết quả bán hàng trong 7 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh VinFast tiếp tục mở rộng hoạt động tại Philippines.

Ngày 31/7, hãng khai trương đồng loạt 21 đại lý xe máy điện tại Philippines, đồng thời giới thiệu ba mẫu Evo, Feliz II và Viper. Động thái này đánh dấu bước mở rộng hoạt động từ ô tô điện sang xe máy điện tại thị trường này.

Philippines là thị trường Đông Nam Á thứ ba VinFast hiện diện trong năm 2024, sau Indonesia và Thái Lan.

Đà mở rộng của VinFast diễn ra trong bối cảnh Philippines đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình điện hóa giao thông. Theo ông Patrick Aquino, quan chức Bộ Năng lượng Philippines, nước này đặt mục tiêu có ít nhất 100.000 xe điện đăng ký mới vào cuối năm 2026. Đến cuối năm 2025, Philippines có khoảng 60.000 xe điện đang lưu hành.

Để thúc đẩy nhu cầu, Philippines đang áp dụng một số chính sách hỗ trợ xe điện, trong đó có miễn thuế nhập khẩu đối với xe điện và miễn hoàn toàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe thuần điện. Chính phủ cũng yêu cầu các tòa nhà thương mại phải lắp đặt trạm sạc.

Những chính sách này tạo điều kiện để thị trường xe điện mở rộng, đồng thời mở thêm dư địa cho các hãng đang xây dựng mạng lưới bán hàng và dịch vụ tại Philippines.

Kết quả tại Philippines bổ sung vào đà tăng trưởng của VinFast trên thị trường quốc tế, trong khi hãng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

Trong tháng 7/2026, VinFast bàn giao 21.781 ô tô điện cho khách hàng trong nước, tăng 21% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh số của hãng đạt 137.697 xe.

VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện trong năm 2026. Cùng với thị trường Việt Nam, việc dẫn đầu doanh số BEV tại Philippines cho thấy Đông Nam Á tiếp tục là khu vực trọng điểm trong chiến lược mở rộng thị trường của hãng.