Du lịch dịp lễ 2/9: Tour ngắn ngày hút khách, giá vé máy bay hạ nhiệt

Thị trường du lịch dịp lễ 2/9: Xu hướng ngắn ngày lên ngôi, siết chặt quản lý lưu trú

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày đối với công chức và viên chức, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn các hành trình dài ngày hay du lịch nước ngoài, phần lớn du khách nội địa năm nay ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, hướng đến các điểm đến gần đô thị hoặc tích hợp dịch vụ trọn gói nhằm tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu.

Theo báo cáo xu hướng từ nền tảng Traveloka, tâm lý thận trọng trong chi tiêu của du khách đang ảnh hưởng rõ nét đến thị trường du lịch cuối quý II và dịp lễ 2/9. Sau cao điểm hè, nhiều gia đình có xu hướng tính toán kỹ lưỡng ngân sách, chủ động chọn các hành trình kéo dài từ 2 đến 4 ngày, phổ biến là 3 ngày 2 đêm tại các khu vực lân cận đô thị lớn. Đáp ứng xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm, đẩy mạnh gói combo tích hợp lưu trú, ăn uống, vui chơi và xe đưa đón với mức giá cạnh tranh. Nhiều đơn vị còn áp dụng chính sách ưu đãi cho khách đặt sớm, đi theo nhóm hoặc tặng voucher sử dụng tại điểm đến.

Dữ liệu thống kê cho thấy, ba thành phố lớn gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa được tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất. Đặc biệt, Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội về nhu cầu du lịch với chỉ số đạt 100 điểm tuyệt đối theo khảo sát Traveloka SEA Index. Lượng đặt các dịch vụ vé máy bay, phòng lưu trú và tour du lịch tại Phú Quốc tăng mạnh khoảng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp sau Phú Quốc là Côn Đảo đạt 96 điểm, Hội An đạt 92 điểm và Đà Nẵng đạt 88 điểm.

Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội về nhu cầu du lịch với chỉ số đạt 100 điểm tuyệt đối theo khảo sát Traveloka SEA Index.

Chị Thiên Trang, Giám đốc Công ty Dream Travel cho biết: "Kế hoạch kinh doanh tour dịp 2/9 đã đạt khoảng 90%, tăng so với cùng kỳ nhưng nhìn chung không sôi động bằng kỳ nghỉ 30/4. Tâm lý thắt chặt chi tiêu khiến nhiều gia đình cân nhắc kỹ hơn trước khi đặt tour."

Để hỗ trợ nhu cầu di chuyển, thị trường vé máy bay dịp lễ 2/9 ghi nhận diễn biến tích cực khi mặt bằng giá vé bất ngờ hạ nhiệt so với cao điểm hè. Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng thực hiện nghiêm quy định bán vé trong phạm vi khung giá nội địa và kiểm soát hoạt động đại lý để bảo đảm giá bán đúng quy định. Nhờ tải cung ứng dồi dào đạt gần 1 triệu ghế trên các chặng du lịch trọng điểm nội địa (tăng 10% so với cùng kỳ), hành khách có nhiều lựa chọn về khung giờ và giá vé hợp lý.

Khảo sát trên hệ thống bán vé cho thấy chặng bay nhộn nhịp nhất cả nước là TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá vé dao động từ 1,6 đến 2,8 triệu đồng/chiều tùy hãng, với mức vé thấp nhất đã bao gồm thuế phí chỉ từ khoảng 1,9 triệu đồng/chặng. Đối với chặng Hà Nội - Phú Quốc, giá vé Vietjet dao động khoảng 1,9 đến 2,6 triệu đồng/chiều và Vietnam Airlines từ 2,6 đến 4,5 triệu đồng/chiều. Chặng TP. Hồ Chí Minh đi Phú Quốc cũng có mức giá mở bán chỉ từ 1,1 triệu đồng/chiều. Sự hạ nhiệt của giá vé máy bay đã hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp xây dựng các gói tour trọn gói kết hợp hàng không ổn định.

Không khó để tìm kiếm thông tin về các tour du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 trên nền tảng internet.

Hiện nay, các tour du lịch đường bộ nội địa ngắn ngày có mức giá phổ biến từ 2,4 đến 3,3 triệu đồng. Trong khi đó, các gói tour trọn gói kết hợp vé máy bay dao động từ 7 đến 13,4 triệu đồng tùy thuộc vào tiêu chuẩn lưu trú và giờ khởi hành. Do chủ động đàm phán giữ chỗ sớm, các doanh nghiệp lữ hành khẳng định chưa xảy ra hiện tượng khan hiếm dịch vụ hay tăng giá đột biến. Mặt bằng giá tour dịp lễ năm nay chỉ tăng nhẹ từ 5% đến 10% ở một số tuyến chủ yếu do phát sinh chi phí phụ thu ngày lễ mùa cao điểm.

Anh Đỗ Mạnh Đức - đại diện đại lý phân phối vé máy bay tại Hà Nội nhận định: "Việc giá vé máy bay hạ nhiệt so với cao điểm hè giúp hành trình nghỉ lễ dễ tiếp cận hơn. Nhiều gia đình lựa chọn phương án tự đặt vé máy bay và phòng khách sạn dạng combo để có chuyến đi linh hoạt, tiết kiệm theo nhu cầu cá nhân."

Đi đôi với giải pháp kích cầu, công tác quản lý chất lượng dịch vụ lưu trú và bảo đảm an toàn cho du khách cũng được siết chặt. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các Sở quản lý du lịch địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng dịch vụ trên địa bàn.

Cơ quan quản lý yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ phải công khai, niêm yết giá rõ ràng, công bố cụ thể các chính sách phụ thu, hoàn tiền, hủy hoặc thay đổi đặt phòng. Các đơn vị phải cam kết cung cấp dịch vụ đúng chất lượng, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tự ý nâng giá hay chèo kéo hành khách. Đồng thời, các địa phương và cơ sở kinh doanh phải duy trì đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách.