Librederm bắt tay Rutop Việt Nam: Bước ngoặt chiến lược mở rộng thị trường

Lễ ký kết giữa Librederm và Rutop Việt Nam dưới sự chứng kiến của Ông Nemtsov Yuri Ivanovich - Quyền Tổng lãnh sự Liên Bang Nga; Ông Ivan Sergeevich Gumnikov - Trưởng chi nhánh cơ quan đại diện thương mại Liên Bang Nga; Bà Natalia Vladimirovna Kharlan - Trưởng đoàn Moscow Export Center đã đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược phát triển dài hạn của thương hiệu dược mỹ phẩm Nga tại Việt Nam.

‏Không chỉ mở rộng thông qua hoạt động phân phối, Librederm lựa chọn xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với một đối tác bản địa, hướng tới phát triển đồng thời thương hiệu, hệ thống phân phối và hoạt động chuyên môn tại thị trường Việt Nam.‏

‏Việt Nam trở thành điểm đến của các thương hiệu dược mỹ phẩm‏

‏Thị trường chăm sóc da Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng khi người mua ngày càng quan tâm đến thành phần, hoạt chất và cơ sở khoa học phía sau sản phẩm.‏

‏Đặc thù khí hậu nóng ẩm, ô nhiễm đô thị cũng khiến các vấn đề như da dầu, bít tắc lỗ chân lông và mụn trở thành nhóm nhu cầu phổ biến. Đây là cơ sở để các dòng dược mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da chuyên biệt có thêm dư địa phát triển.‏

‏Theo định hướng của Librederm, Việt Nam không chỉ là thị trường có tiềm năng về quy mô mà còn là một trong những điểm đến quan trọng trong kế hoạch mở rộng hoạt động của thương hiệu tại Đông Nam Á.‏

‏Librederm lựa chọn Rutop với vai trò đối tác chiến lược tin cậy‏

‏Lễ ký kết giữa Librederm và Rutop diễn ra trong khuôn khổ‏ ‏ Hội nghị cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Việt Nam - Liên Bang Nga tổ chức từ ngày 05–07/08/2026 tại Khách sạn Windsor Plaza, TP.HCM.‏

‏Tại sự kiện, đại diện hai bên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, thống nhất định hướng phát triển Librederm tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.‏

‏"Việc lựa chọn RUTOP làm nhà phân phối độc quyền giúp chúng tôi an tâm giao phó toàn bộ bài toán thị trường: từ phân phối, quảng bá thương hiệu đến mở rộng hệ sinh thái sản phẩm. Hiện tại, quá trình hợp tác giữa hai bên đã ghi nhận những tín hiệu rất tích cực thông qua các lô hàng thương mại và sự thấu hiểu sâu sắc từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp."‏ ‏-‏ ‏ Bà Irina Epifanova, Giám đốc xuất khẩu Librederm ‏

‏Từ nền tảng nghiên cứu khoa học đến sản phẩm ưu việt cho thị trường Việt Nam‏

‏Librederm được phát triển trong hệ sinh thái của Tập đoàn ZELDIS, với hơn 20 năm hoạt động và hệ thống nghiên cứu, phòng thí nghiệm tại Moscow cùng mạng lưới hợp tác quốc tế.‏

‏Theo thông tin từ thương hiệu, sản phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu hoạt chất, kiểm nghiệm nhiều giai đoạn và sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực da liễu, y học.‏

‏Tại Việt Nam, Seracin là một trong những dòng sản phẩm trọng điểm, tập trung vào nhóm da dầu và da có xu hướng mụn. Dòng sản phẩm được phát triển với công thức với bộ đôi hoạt chất "vàng" Sulfur và Zinc, kết hợp cùng các thành phần khác trong từng sản phẩm đảm bảo tác động đa cơ chế vào cả 04 cơ chế hình thành mụn của người tiêu dùng Việt, từ đó hiệu quả tối ưu trong việc giảm và ngăn hình thành mụn ‏

‏Theo báo cáo của DSM Group‏ ‏vào tháng 03/2026‏, Librederm giữ vị trí Số 1 ‏trong nhóm Selective Cosmetics tại hệ thống nhà thuốc Nga trong giai đoạn được thương hiệu công bố. Đây là một trong những nền tảng được kỳ vọng giúp thương hiệu tạo dựng vị thế khi bước vào thị trường Việt Nam.‏

‏Cột mốc vươn tầm: Điểm chạm nâng tầm trải nghiệm làm đẹp Việt‏

‏Sự xuất hiện chính thức của Librederm tại Việt Nam thông qua đại diện phân phối độc quyền RUTOP Vietnam đánh dấu một bước tiến quan trọng cho phân khúc mỹ phẩm chọn lọc và là điểm khởi đầu cho cam kết mang trọn vẹn tiêu chuẩn nghiên cứu, sản xuất và trải nghiệm chăm sóc da an toàn chuẩn Âu về với người tiêu dùng bản địa.‏

‏Với sự kết hợp giữa nền tảng khoa học đỉnh cao từ Moscow và sự thấu hiểu sâu sắc làn da nhiệt đới từ RUTOP, Librederm Seracin hứa hẹn sẽ mở ra một định nghĩa mới về phong cách làm đẹp: ‏ ‏"Tối giản, chuẩn y khoa và thực sự tự do trên hành trình yêu thương bản thân"‏