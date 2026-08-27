Sân vận động vừa chứng kiến trận cầu kỳ lạ bậc nhất lịch sử ASEAN Cup: 40.000 chỗ ngồi, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, từng lọt top tốt nhất ĐNÁ

Ảnh: FPT Play.

Tối 26/8, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành tâm điểm khi đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa 2-2 với Thái Lan ở chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2.

Hơn 40.000 khán giả chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam đăng quang

Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi tại Bangkok ngày 22/8, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với lợi thế lớn. Tối 26/8, khoảng 40.000 khán giả có mặt tại Mỹ Đình, phủ kín sân và tạo nên bầu không khí đặc biệt trong ngày đội tuyển đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Thái Lan mở tỷ số ở phút 12. Sang hiệp hai, Hoàng Hên gỡ hòa cho Việt Nam ở phút 52. Đội khách một lần nữa vượt lên ở phút 85, nhưng đến phút bù giờ, Wanchai phản lưới nhà, giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2.

Kết quả này đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Đây là chức vô địch thứ tư của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu khu vực, đồng thời là lần đầu đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup.

Ảnh: VFF

Công trình hơn 1.300 tỷ đồng từng vào top sân vận động Đông Nam Á

Được khởi công năm 2001 và hoàn thành năm 2003 để phục vụ SEA Games 22, sân Mỹ Đình có sức chứa 40.192 chỗ ngồi, nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia tại Hà Nội.

Công trình có tổng kinh phí xây dựng khoảng 52,98 triệu USD, tương đương hơn 1.300 tỷ đồng theo thời giá khi đó. Sân chính cùng hai sân tập có tổng diện tích khoảng 17,5 ha, mặt sân thi đấu rộng 105 x 68 m và được bao quanh bởi đường chạy 400 m.

Mỹ Đình còn sở hữu hệ thống gồm 419 phòng chức năng, mái che nặng khoảng 2.300 tấn với khẩu độ 156 m. Bốn cột chiếu sáng cao khoảng 54 m được lắp tổng cộng 355 bóng, phục vụ các trận đấu và sự kiện quy mô lớn.

Năm 2020, sân Mỹ Đình từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa vào danh sách 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á, cho thấy vị trí của công trình này trong hệ thống sân bóng khu vực.

Ảnh: MTTQVN

Sau hơn 20 năm, sân tiếp tục được nâng cấp

Sau hơn hai thập kỷ vận hành, nhiều hạng mục của Mỹ Đình đã xuống cấp, khiến sân nhiều lần nhận những đánh giá trái chiều về chất lượng cơ sở vật chất.

Trong năm 2026, sân được chỉnh trang và thay mới mặt cỏ bằng Zeon Zoysia, loại cỏ được sử dụng tại một số sân bóng nổi tiếng trên thế giới. Việc nâng cấp giúp Mỹ Đình đáp ứng tốt hơn yêu cầu tổ chức các trận đấu quốc tế, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam tiếp tục sử dụng nơi đây làm sân nhà.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 vì thế mang đến một hình ảnh khác của công trình đã hơn 20 năm tuổi. Từ một sân vận động được xây dựng cho SEA Games 22, Mỹ Đình tiếp tục đóng vai trò là sân khấu của những sự kiện thể thao lớn, đồng thời chứng kiến thêm một cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.



