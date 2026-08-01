Thương hiệu ô tô Xuân Son đang làm đại sứ: Tặng 2 xe sau 2 lần vô địch ASEAN Cup, tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Sau hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp cùng đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son trở thành một trong những cầu thủ nhận được những phần thưởng đặc biệt nhất. Đáng chú ý, tiền đạo này đã được tặng 2 chiếc ô tô, với tổng giá trị theo giá niêm yết tại từng thời điểm hơn 1,7 tỷ đồng.

Mới nhất, ngay sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 26/8, Xuân Son được Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam trao tặng một chiếc Jaecoo J5 EV Flagship cùng 100 triệu đồng tiền mặt. Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của tiền đạo này trong hành trình giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

J5 EV Flagship là mẫu SUV thuần điện vừa được Omoda & Jaecoo đưa ra thị trường Việt Nam. Xe có giá niêm yết 749 triệu đồng, trong đó hãng áp dụng chính sách miễn phí sạc trong 30 năm, quy đổi thành giá trị khoảng 599 triệu đồng. Xe sử dụng mô-tơ điện công suất 208 mã lực, pin 58,9 kWh và có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 461 km.

Đây cũng là lần thứ hai Xuân Son được Omoda & Jaecoo tặng ô tô. Trước đó, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, tiền đạo sinh năm 1997 được tặng một chiếc Jaecoo J7 PHEV Flagship vào tháng 1/2025. Mẫu xe có giá niêm yết tại thời điểm đó khoảng 999 triệu đồng.

J7 PHEV sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 347 mã lực và mô-men xoắn cực đại 525 Nm. Xe có thể di chuyển khoảng 88 km chỉ bằng năng lượng điện và mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 4,9 lít/100 km.

Nếu tính theo giá niêm yết của hai mẫu xe tại thời điểm được trao, tổng giá trị quà tặng dành cho Xuân Son vượt 1,7 tỷ đồng. Trong đó, chiếc J7 PHEV có giá khoảng 999 triệu đồng, còn J5 EV Flagship có giá niêm yết 749 triệu đồng.

Ngoài 2 chiếc xe được tặng, gia đình Xuân Son còn sở hữu một chiếc Omoda C5 Luxury. Tháng 3/2025, tiền đạo này mua chiếc xe có giá niêm yết khoảng 539 triệu đồng để tặng vợ là Marcele Seippel.

Như vậy, gia đình Xuân Son hiện có 3 mẫu xe sử dụng 3 công nghệ động lực khác nhau: Omoda C5 chạy xăng, Jaecoo J7 PHEV sử dụng hybrid cắm sạc và Jaecoo J5 EV chạy điện hoàn toàn. Đáng chú ý, cả hai chiếc Jaecoo đều đến với Xuân Son sau những dấu mốc đáng chú ý trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu thuộc Tập đoàn Chery (Trung Quốc), hợp tác với Tập đoàn Geleximco để phát triển hoạt động kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Thương hiệu chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu năm 2025, với các dòng xe đầu tiên gồm Omoda C5 và Jaecoo J7, trong đó J7 PHEV là mẫu SUV plug-in hybrid được định vị ở phân khúc C. Jaecoo J7 PHEV có giá niêm yết 999 triệu đồng tại Việt Nam.