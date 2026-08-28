Căn nhà lá của Johnny Trí Nguyễn

Thời gian gần đây, Johnny Trí Nguyễn nhận được nhiều sự quan tâm khi trở lại màn ảnh với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Sau quãng thời gian dài gần như rời xa phim trường, nam diễn viên xuất hiện trở lại trong vai trò diễn viên và đạo diễn hành động của dự án. Ở tuổi 52, màn tái xuất của tài tử Dòng máu anh hùng cũng khiến khán giả tò mò hơn về cuộc sống hiện tại của anh sau nhiều năm chọn cách sống kín tiếng.

Bên cạnh công việc về phim ảnh, Johnny Trí Nguyễn nhiều năm qua dành phần lớn thời gian cho võ đường Liên Phong rộng khoảng 1.800m² ở TP.HCM. Đây vừa là nơi anh làm việc, luyện võ, đào tạo học viên, vừa là không gian sống của nam diễn viên.

Võ đường rộng 1.800 m2 của Johnny Trí Nguyễn ở Nhà Bè

Điểm đặc biệt nhất trong không gian sống của Johnny Trí Nguyễn chính là căn nhà mái lá nằm nép mình phía cuối võ đường. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà mang vẻ mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Cạnh nhà là một ao nước khá lớn, xung quanh phủ nhiều cây xanh, tạo cảm giác tách biệt với bên ngoài.

Nội thất bên trong cơ ngơi này của Johnny Trí Nguyễn được sử dụng nhiều chất liệu như gỗ, lá và đất. Không gian này gồm khu tập luyện võ thuật, khu vực nghỉ ngơi, phòng dành cho học viên ở xa, văn phòng và cả khu cà phê. Vì thế, nơi đây không đơn thuần là một võ đường mà giống như một khu sinh hoạt đầy đủ tiện nghi của Johnny Trí Nguyễn.

Bên trong võ đường được chia làm nhiều khu, từ nhà ở, hồ sinh thái, khu uống cà phê, khu sinh hoạt cho học viên

Khuôn viên ngập tràn cây xanh mang đến cảm giác yên bình, thoáng đãng

Nơi ở của Johnny Trí Nguyễn nổi bật với việc dùng lá là chủ yếu

Lý do nam diễn viên chọn nhà lá cũng khá đặc biệt. Johnny Trí Nguyễn từng chia sẻ rằng lần đầu tiên anh tập võ khi còn nhỏ là trong một căn nhà lá. Khi bắt đầu có ý tưởng xây dựng võ đường để chia sẻ niềm đam mê võ thuật, anh muốn tạo ra một không gian gợi nhớ ký ức tuổi thơ của mình.

"Cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn đã đam mê võ, buổi đầu tiên tôi tập võ ở trong một cái nhà lá. Khi bắt đầu có ý tưởng chia sẻ võ thuật với mọi người, tôi muốn có một không gian giống với tuổi thơ của mình", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Cơ ngơi vừa gần gũi với thiên nhiên vừa đầy đủ tiện nghi

Khu vực tập luyện cho các học viên được bày trí rộng rãi nhưng có sự sắp đặt tỉ mỉ, đẹp mắt

Nơi ở của Johnny Trí Nguyễn khiến nhiều người trầm trồ vì như resort

Những năm rời xa showbiz, Johnny Trí Nguyễn không biến mất hoàn toàn khỏi công việc. Anh dành phần lớn thời gian cho võ đường, trực tiếp đào tạo học viên và chỉ xuất hiện thường xuyên hơn khi có các giải đấu hoặc dự án cần đến chuyên môn của mình. Về sau, một số đệ tử hỗ trợ công việc giảng dạy, còn nam diễn viên tập trung nhiều hơn vào việc quản lý và phát triển võ đường.

Johnny Trí Nguyễn vừa phát triển võ đường vừa duy trì đam mê với nghệ thuật

Nhắc đến Johnny Trí Nguyễn, khán giả sẽ nhớ ngay đến chàng diễn viên Mỹ gốc Việt có ngoại hình điển trai, nam tính, gai góc và giỏi võ trong những bộ phim hành động nức tiếng như Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng... Một thời, tài tử sinh năm 1974 được đánh giá là "ngôi sao võ thuật" ăn khách bậc nhất của làng phim Việt.

Về chuyện tình cảm, Johnny Trí Nguyễn thời gian gần đây cũng gây chú ý khi liên tục xuất hiện thân mật bên Kalli Nguyễn. Trước những đồn đoán từ công chúng, nam diễn viên không phủ nhận việc bản thân đang có tình yêu mới, song vẫn giữ quan điểm không công khai danh tính bạn gái.

Johnny Trí Nguyễn cho biết từ trước đến nay, anh vốn không có thói quen chia sẻ hay công khai chuyện đời tư trước công chúng. Vì vậy, ở mối quan hệ hiện tại, nam diễn viên vẫn lựa chọn giữ sự riêng tư. Theo anh, việc không đưa chuyện tình cảm lên truyền thông cũng giúp khán giả tập trung nhiều hơn vào công việc và những dự án nghệ thuật mà anh theo đuổi.

Johnny Trí Nguyễn gây bàn tán khi liên tục xuất hiện bên Kalli Nguyễn

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