Chia sẻ đầu tiên của Wanchai - cầu thủ Thái Lan vừa ghi bàn vừa phản lưới nhà

Wanchai Jarunongkran (SN 1996) là hậu vệ người Thái Lan, từng được triệu tập lên ĐTQG từ năm 2017 và hiện được Transfermarkt định giá 300.000 euro. Trước khi gắn bó với vị trí hậu vệ trái, anh từng chơi ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ cánh, tiền vệ và tiền đạo. Bên cạnh sự nghiệp trên sân cỏ, Wanchai còn gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng cao lớn, săn chắc.

Wanchai trong chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: IGNV.

Sau trận chung kết ASEAN Cup 2026, Wanchai Jarunongkran nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi ghi bàn đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó lại đá phản lưới nhà ở những phút bù giờ, góp phần giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

Mới đây, nam cầu thủ có bài đăng đầu tiên trên Instagram cá nhân sau khi cùng ĐT Thái Lan giành ngôi á quân ASEAN Cup 2026.

Nam cầu thủ đăng tải loạt ảnh thi đấu kèm dòng trạng thái: “All I know is that I must fight on” (Tạm dịch: Tất cả những gì tôi biết là mình phải tiếp tục chiến đấu).

Bài đăng mới nhất của Wanchai sau chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: IGNV.

Đây cũng là chia sẻ đầu tiên của Wanchai trên mạng xã hội sau trận đấu, được xem như lời nhắn gửi đến chính mình sau một trận chung kết mà anh trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ người hùng ghi bàn cho Thái Lan đến cầu thủ vô tình phản lưới nhà ở những phút cuối. Có lẽ, đó cũng là cách Wanchai lựa chọn khép lại một trận chung kết và hướng về chặng đường tiếp theo.

Bên dưới bài đăng, đông đảo netizen gửi lời động viên, ủng hộ Wanchai trong chặng đường tiếp theo. Nhiều bình luận cho rằng anh đã nỗ lực hết sức và không nên trách bản thân vì sai lầm trong một trận đấu có áp lực rất lớn.

Bên dưới bài đăng, đông đảo netizen gửi lời động viên, ủng hộ anh chàng trong chặng đường tiếp theo: “Bạn đã làm tốt, hãy cứ nỗ lực”, “Không sao. Những sai lầm có thể xảy ra với mọi người, đặc biệt là trong một trận đấu rất căng thẳng. Đừng trách bản thân. Điều quan trọng là tiếp tục đấu tranh và trở lại mạnh mẽ hơn. Hôm nay, bạn đã hết sức cho đội. Tôi luôn ủng hộ bạn”, “Hãy luôn nỗ lực và tiến lên nhé”,... Nhiều fans Việt cũng tràn vào phần bình luận.

Trước đó, cái tên Wanchai Jarunongkran đã được nhắc đến dày đặc sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 26/8.

Phút 84, Wanchai ghi bàn giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho đội khách trong bối cảnh họ đã để thua 0-2 ở trận lượt đi.

Thế nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, Wanchai lại trở thành nhân vật trong tình huống quyết định kết quả trận đấu. Ở phút 90+4, trong một pha theo kèm Nguyễn Xuân Son, hậu vệ Thái Lan có tình huống xử lý không may khiến bóng đi vào lưới nhà.

Tuyển Việt Nam nhờ đó gỡ hòa 2-2, đồng thời khép lại hy vọng lội ngược dòng của Thái Lan.

Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 và lên ngôi vô địch ASEAN Cup.

Sau trận chung kết, Instagram của Wanchai cũng nhanh chóng trở thành địa chỉ được người hâm mộ hai nước tìm đến. Từ một cầu thủ vốn không quá nổi bật trên mạng xã hội, anh bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ sau một trận đấu, với nhiều ý kiến khác nhau.

Wanchai Jarunongkran sinh năm 1996, là hậu vệ người Thái Lan và hiện được định giá 300.000 euro theo Transfermarkt. Anh bắt đầu chơi bóng từ khoảng năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của bố. Đáng chú ý, Wanchai không đi theo con đường đào tạo bóng đá trẻ quen thuộc khi chưa từng học tại trường thể thao hay tham gia tuyển chọn vào một trường thể thao chuyên nghiệp.

Ảnh: IGNV.

Năm 12 tuổi, anh bắt đầu tập luyện tại lò trẻ Osotspa trong kỳ nghỉ hè. Khoản tiền đầu tiên Wanchai nhận được từ bóng đá là 8.000 baht. Khi đó, thay vì giữ lại, anh quyết định tặng toàn bộ số tiền cho các thành viên ban huấn luyện đã trực tiếp đào tạo mình.

Trước khi ổn định ở vị trí hậu vệ trái, Wanchai từng chơi nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ cánh trái, tiền vệ cho đến tiền đạo. Đến năm cuối cấp 3, anh mới chuyển xuống đá hậu vệ trái và dần gắn bó với vị trí này.

Wanchai bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2016. Chỉ khoảng một năm sau, anh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan. Khi ấy, Wanchai mới có khoảng hai năm chơi bóng chuyên nghiệp và vẫn là một cái tên khá mới với người hâm mộ.

Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Ngoài bóng đá, anh còn thỉnh thoảng làm mẫu ảnh, nhận quảng cáo. Ảnh: IGNV.

Không chỉ được chú ý bởi màn trình diễn trên sân, Wanchai còn gây ấn tượng với ngoại hình điển trai. Qua những hình ảnh đời thường, cầu thủ sinh năm 1996 sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, lông mày đậm, làn da rám nắng cùng vóc dáng cao lớn, săn chắc. Anh cũng có gốc Hoa và mang biệt danh “Chai”, được cho là liên quan đến một câu chúc năm mới bằng tiếng Trung.