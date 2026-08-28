Chiếc xe đặc biệt của Madam Pang

Ảnh: FAT

Nualphan Lamsam, thường được biết đến với biệt danh Madam Pang, là một trong những nhân vật nổi bật của bóng đá Thái Lan. Bên cạnh vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, nữ tỷ phú này còn được chú ý bởi bộ sưu tập xe sang, trong đó có Rolls-Royce Spectre – mẫu coupe siêu sang thuần điện đầu tiên của thương hiệu Anh quốc.

Rolls-Royce Spectre của Madam Pang sở hữu ngoại thất màu Twilight Purple độc đáo, kết hợp bộ mâm 23 inch thiết kế 7 chấu. Đây là mẫu xe đánh dấu bước chuyển của Rolls-Royce sang kỷ nguyên xe thuần điện, thay thế hệ động cơ đốt trong bằng hệ thống truyền động không phát thải.

Tại Thái Lan, chiếc xe có giá niêm yết khoảng 31,8 triệu baht, tương đương hơn 26 tỷ đồng. Mức giá này chưa bao gồm những tùy chọn cá nhân hóa vốn là một phần đặc trưng của các mẫu xe Rolls-Royce.

Spectre được phát triển trên nền tảng nhôm của Rolls-Royce, có kích thước lớn và thiết kế coupe 2 cửa, chiều dài tổng thể hơn 5,4 m. Trong khi đó, trục cơ sở của xe đạt 3,2 m cung cấp không gian cabin rộng rãi. Phần đầu xe vẫn giữ đặc trưng với lưới tản nhiệt Pantheon kích thước lớn, trong khi cụm đèn chiếu sáng được bố trí theo phong cách hiện đại hơn.

Không gian nội thất tiếp tục duy trì cách tiếp cận xa xỉ đặc trưng của Rolls-Royce, với nhiều vật liệu cao cấp và khả năng cá nhân hóa theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, hệ thống đèn LED bầu trời sao được mở rộng từ trần xuống cửa xe và cả táp-lô bên ghế phụ.

Xe sử dụng hệ thống mô-tơ điện cho công suất 584 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Nhờ đó, Spectre có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 4,5 giây.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động là cụm pin dung lượng khoảng 102 kWh. Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 530 km sau mỗi lần sạc, tùy điều kiện vận hành và tiêu chuẩn đo.

Spectre hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa khoảng 195 kW. Trong điều kiện phù hợp, xe có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 34 phút. Chỉ khoảng 9 phút sạc có thể bổ sung thêm khoảng 100 km phạm vi hoạt động. Nếu sạc trụ 11 kWh 3 pha, bộ pin chỉ cần hơn 9 tiếng để sạc đầy.

Việc Rolls-Royce chuyển sang hệ truyền động thuần điện cũng phù hợp với đặc tính của một mẫu xe siêu sang: mô-tơ điện cung cấp mô-men xoắn tức thời, vận hành gần như không có tiếng ồn và tạo ra khả năng tăng tốc mạnh nhưng vẫn duy trì sự êm ái.

Rolls-Royce Spectre từng được giới thiệu tại Việt Nam vào đầu năm 2024 với giá khởi điểm khoảng 18 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây mới là mức giá cơ bản. Với những yêu cầu cá nhân hóa về màu sơn, vật liệu nội thất, trang trí và các tùy chọn riêng, giá một chiếc Spectre có thể tăng đáng kể, thậm chí lên tới khoảng 30 tỷ đồng.

Spectre cũng cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong phân khúc siêu sang. Thay vì chỉ tập trung vào những mẫu sedan hoặc SUV sử dụng động cơ đốt trong, các thương hiệu như Rolls-Royce đang đưa hệ truyền động điện vào nhóm xe có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Với Madam Pang, chiếc Spectre màu tím không chỉ là một mẫu xe điện hiệu suất cao mà còn là một tài sản nổi bật trong bộ sưu tập xe của nữ doanh nhân và lãnh đạo bóng đá Thái Lan.

Madam Pang sinh năm 1966, là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam – một gia đình kinh doanh lâu đời tại Thái Lan. Bà từng giữ nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và thể thao trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Chiếc Rolls-Royce Spectre vì vậy trở thành một trong những hình ảnh gắn với phong cách sống của nữ tỷ phú, đồng thời cho thấy xu hướng xe điện đang dần hiện diện ở cả phân khúc ô tô siêu sang, nơi giá trị một chiếc xe có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Khánh Vy