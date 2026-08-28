Mẫu iPhone bán chạy nhất thế giới đang được giảm giá tại Việt Nam

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 17 tiếp tục là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý II/2026, nối tiếp vị trí dẫn đầu từng đạt được trong quý trước.

Đáng chú ý, Apple không chỉ có mẫu máy đứng đầu mà còn chiếm cả ba vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng. iPhone 17 Pro Max đứng thứ hai, trong khi iPhone 17 Pro xếp thứ ba. Vị trí thứ tư thuộc về Galaxy S26 Ultra của Samsung.

iPhone 17 tạo khoảng cách với thế hệ trước

Theo Counterpoint, sức hút của iPhone 17 đến từ những nâng cấp đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Một trong những thay đổi đáng chú ý là Apple đã thu hẹp khoảng cách về trang bị giữa phiên bản tiêu chuẩn và các mẫu Pro cao cấp.

10 smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý II/2026 và cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Counterpoint)

Điều này giúp iPhone 17 duy trì sức mua tốt trong những tháng sau khi mở bán, thay vì doanh số chỉ tập trung vào giai đoạn đầu ra mắt.

Karn Chauhan, chuyên gia phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết doanh số Apple tăng 5% so với cùng kỳ năm trước dù thị trường chung suy giảm. Doanh số iPhone tăng tại Ấn Độ, Nhật Bản, khu vực Trung Đông và châu Phi, trong khi tại Hàn Quốc, doanh số gần như tăng gấp đôi trong quý II nhờ dòng iPhone 17.

Ngoài ba vị trí đầu, Apple còn có hai mẫu máy khác góp mặt trong top 10. iPhone 17e đứng thứ bảy, còn iPhone 16 xếp thứ mười.

Như vậy, Apple có tới 5 đại diện trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất thế giới quý II/2026.

Thị trường giảm nhưng phân khúc cao cấp vẫn tăng

Kết quả kinh doanh của Apple diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang chịu sức ép lớn. Theo Counterpoint, tổng lượng smartphone xuất xưởng trong quý II giảm 11%.

Tình trạng khan hiếm chip và chi phí linh kiện tăng cao đang khiến các nhà sản xuất phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm, trong đó nhóm smartphone cao cấp tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

iPhone 17 cho thấy sức hút bền bỉ khi vẫn là một trong những mẫu smartphone được người dùng quan tâm nhất. (Ảnh minh hoạ: iSpace)

Apple và Samsung đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, nhưng Apple vẫn vượt trội về khả năng tạo doanh thu.

Theo Counterpoint, các mẫu iPhone chỉ chiếm khoảng 23% tổng lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu nhưng mang về tới 49% doanh thu của thị trường.

Bảng xếp hạng quý II/2026 cũng cho thấy sự thống trị của Apple vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. So với cùng kỳ năm 2025, hãng tiếp tục giữ 5 vị trí trong top 10, dù danh sách đã được thay thế bởi các mẫu iPhone thế hệ mới.

Việc iPhone 17 tiếp tục dẫn đầu sau nhiều tháng có mặt trên thị trường cho thấy Apple đang hưởng lợi từ chiến lược nâng cấp phiên bản tiêu chuẩn, thay vì chỉ dựa vào sức hút của các mẫu Pro để thúc đẩy doanh số.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 cũng đang được một số hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá, tạo thêm sức hút cho mẫu máy này. Tại Hoàng Hà Mobile, phiên bản 256 GB giảm từ 24,99 triệu đồng xuống 23,99 triệu đồng, trong khi bản 512 GB giảm từ 31,49 triệu đồng còn 30,49 triệu đồng.

Tại Thế Giới Di Động và FPT Shop, iPhone 17 256 GB hiện được giảm 400.000 đồng, từ 24,99 triệu xuống 24,59 triệu đồng. Phiên bản 512 GB cũng giảm từ 31,49 triệu xuống 30,59 triệu đồng.

Mức giảm đáng chú ý hơn được ghi nhận tại Di Động Việt. iPhone 17 256 GB được điều chỉnh từ 24,99 triệu đồng xuống còn 23,89 triệu đồng, trong khi phiên bản 512 GB giảm từ 31,49 triệu xuống 29,59 triệu đồng.