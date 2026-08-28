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Quốc gia sở hữu 25 tỷ thùng dầu đón tin không vui - 6 tháng mất 24 tỷ USD, điều gì đang xảy ra?

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Xuất khẩu LNG của Qatar giảm 96% sau 6 tháng diễn ra xung đột Iran, làm quốc gia này thất thu khoảng 24 tỷ USD và đẩy thị trường khí đốt toàn cầu vào tình trạng căng thẳng.

Quốc gia sở hữu 25 tỷ thùng dầu đón tin không vui - 6 tháng mất 24 tỷ USD, điều gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Qatar đang trở thành một trong những bên chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thị trường năng lượng toàn cầu. Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của ICIS, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar đã giảm tới 96% so với cùng kỳ năm trước, khiến nước này thất thu khoảng 24 tỷ USD doanh thu chỉ trong vòng 6 tháng.

Số lượng tàu LNG rời Qatar trong giai đoạn này chỉ còn 18 chuyến, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt tới 509 chuyến. Sự sụt giảm cho thấy hoạt động xuất khẩu khí đốt của quốc gia này gần như bị tê liệt do các tàu gặp khó khăn trong việc đi qua eo biển Hormuz.

Qatar là một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới và phụ thuộc lớn vào tuyến hàng hải này để đưa khí đốt ra thị trường quốc tế. Việc eo biển Hormuz gần như đóng cửa đã khiến khoảng 20% lượng LNG vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu bị ảnh hưởng.

Không chỉ gặp trở ngại trong hoạt động vận chuyển, Qatar còn phải đối mặt với thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đã gây ảnh hưởng đến Ras Laffan, khu phức hợp hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới.

QatarEnergy ước tính những thiệt hại tại Ras Laffan có thể khiến doanh nghiệp mất khoảng 20 tỷ USD doanh thu mỗi năm. Quá trình khôi phục hoàn toàn cơ sở này có thể kéo dài tới 5 năm.

Quốc gia sở hữu 25 tỷ thùng dầu đón tin không vui - 6 tháng mất 24 tỷ USD, điều gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Sau nửa năm lượng tàu LNG xuất khẩu của Qatar đã giảm tới 96%.

Trước tình hình đó, QatarEnergy đã phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với một số hợp đồng LNG dài hạn, với thời hạn có thể kéo dài tới 5 năm.

Sự suy giảm mạnh nguồn cung từ Qatar đang tạo ra tác động dây chuyền trên thị trường khí đốt toàn cầu. Trong khi các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ hưởng lợi nhờ giá cao và nằm ngoài khu vực xung đột, châu Âu lại mất đi một nguồn cung quan trọng đúng vào thời điểm cần bổ sung lượng khí dự trữ trước mùa đông.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất trong 3 năm. Châu Âu cũng đang gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cạnh tranh với các khách hàng châu Á để mua LNG giao ngay, trong bối cảnh nguồn cung dài hạn từ Qatar bị gián đoạn.

Goldman Sachs cho rằng nếu khủng hoảng tại eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài và giá LNG giao ngay tại châu Á duy trì ở mức cao, giá khí đốt tại châu Âu có thể phải tăng mạnh vào tháng 12 để thu hút đủ nguồn cung, qua đó bảo đảm lượng khí dự trữ cho mùa đông.

Sau 6 tháng, cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz không chỉ khiến Qatar mất khoảng 24 tỷ USD doanh thu và chứng kiến xuất khẩu LNG giảm 96%, mà còn làm đảo lộn dòng chảy khí đốt toàn cầu, tạo lợi thế cho LNG Mỹ và đẩy châu Âu vào cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt với châu Á để bảo đảm nguồn cung năng lượng.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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