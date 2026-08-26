Mỹ tạm dừng kế hoạch tấn công Iran, chuyển trọng tâm sang gây sức ép kinh tế

Axios dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio trong những ngày gần đây đã thông báo với một số người đồng cấp nước ngoài, rằng Mỹ hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Thay vào đó, Washington sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác, trong đó có sáng kiến trừng phạt mới được công bố trong tuần này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng các biện pháp phong tỏa và kiểm soát hàng hải của Mỹ đang làm suy giảm khả năng gây sức ép của Iran tại eo biển Hormuz, trong khi ngày càng nhiều tàu chở dầu bắt đầu di chuyển qua tuyến đường phía nam của eo biển.

Vị quan chức này cho hay, Ngoại trưởng Rubio đã nói rõ rằng Mỹ không có kế hoạch quay trở lại các hoạt động quân sự quy mô lớn, nhưng ông không loại trừ khả năng đáp trả nếu Iran tấn công trước.

Ảnh minh hoạ.

Theo các quan chức Mỹ, việc Hải quân Mỹ rà phá thủy lôi tại phần lớn eo biển Hormuz là một bước ngoặt quan trọng, qua đó làm suy giảm một trong những công cụ gây sức ép chủ chốt của Iran.

Chính sách hiện tại của Washington gồm tránh các hành động quân sự mới, tăng cường sức ép kinh tế thông qua phong tỏa hàng hải và các biện pháp trừng phạt, đồng thời tạo điều kiện để ngày càng nhiều dầu từ Vịnh Ba Tư được vận chuyển ra thị trường năng lượng toàn cầu.

Một quan chức Mỹ cho biết chính sách này có thể được duy trì ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới có thể được xem xét trở lại.

Các quan chức Mỹ nhận định việc rà phá thủy lôi và lượng tàu chở dầu gia tăng qua phía nam eo biển Hormuz đã làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của Iran đối với thị trường năng lượng. Trong khoảng hai tuần qua, hầu như không có tàu chở dầu nào được phát hiện tại đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho rằng nền kinh tế Iran đang chịu sức ép nghiêm trọng, trong khi năng lực quân sự của Tehran đã bị tổn thất đáng kể. Washington tuyên bố sẽ tiếp tục cắt đứt các nguồn hỗ trợ tài chính còn lại của chính quyền Iran.

"Nền kinh tế Iran đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng và quân đội đã bị tàn phá nặng nề, và chúng tôi đang cắt đứt mọi nguồn hỗ trợ tài chính còn lại của chế độ", ông nói với Axios.

Ông cũng cho biết thêm rằng, "Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng Iran không thể có vũ khí hạt nhân, và ông ấy sẽ sử dụng các công cụ cần thiết để đảm bảo mục tiêu đó được thực hiện".

Trong bối cảnh đó, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, đã tới Tehran hôm Chủ nhật để hội đàm với giới lãnh đạo Iran. Pakistan được xem là một trong những bên trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo Al Arabiya, trước chuyến đi, ông Munir đã trao đổi với Tổng thống Trump và đề xuất một kế hoạch mới với phía Iran. Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã nói chuyện với tướng Munir nhưng cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào với Iran đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch.

Các quan chức Mỹ cho rằng những diễn biến mới ở eo biển và lượng dầu ngày càng tăng được vận chuyển ra từ Vịnh Ba Tư đã tước đi của Iran một con bài chủ chốt trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai và khiến bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Oman và Iran liên quan đến eo biển trở nên không còn ý nghĩa.

"Hiện tại chúng tôi không đàm phán với Iran. Chúng tôi đang gây sức ép lên họ. Áp lực này có thể buộc Iran quay lại bàn đàm phán", một quan chức Mỹ cho biết.

Trong khi đó, theo một nguồn tin thân cận, các đặc phái viên Nhà Trắng là Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đang tham gia các nỗ lực ngoại giao với Iran, dự kiến tới Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào thứ Tư để được cập nhật về tình hình thực địa.