Một nước EU đòi tịch thu bất động sản có vị trí đặc biệt của doanh nhân Nga

Lực lượng vũ trang Thụy Điển đã đề xuất chính phủ tịch thu một bất động sản thuộc sở hữu của một doanh nhân Nga nằm gần căn cứ hải quân Muskö ở quần đảo Stockholm.

Theo thông báo của quân đội Thụy Điển, bất động sản này nằm tại một trong những tuyến tiếp cận căn cứ hải quân Muskö và hiện thuộc sở hữu của một cá nhân mang quốc tịch Nga. Quân đội đánh giá khu đất có "điều kiện đặc biệt" để củng cố khả năng phòng thủ căn cứ, đặc biệt trước các cuộc tấn công bằng drone.

Quân đội cho rằng đây là vị trí duy nhất quanh căn cứ mà họ hiện không kiểm soát nhưng cần có để xây dựng một hệ thống phòng thủ hiệu quả, đặc biệt nhằm đối phó với drone.

Theo đề nghị của Lực lượng vũ trang, Cơ quan Công sự Thụy Điển, đơn vị quản lý các bất động sản phục vụ quốc phòng, đã đề xuất chính phủ tiếp quản quyền sở hữu khu đất.

Truyền thông Thụy Điển đưa tin bất động sản này có diện tích 600 m², thuộc về doanh nhân Nga Stanislav Aleshchenko, người được cho là có mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, quyền sở hữu trên giấy tờ được đăng ký dưới tên vợ ông.

Theo báo Expressen, Aleshchenko trước đó đã xây dựng một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn tại đây. Chính phủ Thụy Điển từng xem xét các biện pháp nhằm ngăn chặn việc xây dựng, trong khi đài truyền hình công cộng SVT mô tả bất động sản này là một "cái gai" đối với lực lượng vũ trang.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển tăng cường năng lực quốc phòng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Năm 2024, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, chấm dứt gần 2 thế kỷ duy trì chính sách không liên kết quân sự.

Việc chính phủ có chấp thuận đề xuất tịch thu bất động sản nói trên hay không sẽ là bước tiếp theo trong quá trình xử lý.

Theo Euronews﻿