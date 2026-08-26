Tịch thu 10 kg vàng 24k trị giá hơn 42 tỷ đồng trên một chiếc xe Suzuki

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra hôm 22/8. Một đội cảnh sát thuộc đồn Talgram đang làm nhiệm vụ thì nhận tin một chiếc ô tô Brezza (dòng xe SUV của Suzuki) va chạm với xe cảnh sát trên cao tốc Agra-Lucknow. Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai người trên xe là Sandeep Jaiswal, 29 tuổi và Saroj Pant, 33 tuổi, quốc tịch Nepal.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện một túi chứa 10 thỏi vàng. Hai người không xuất trình được hóa đơn, giấy phép hoặc các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc và việc vận chuyển số vàng này.

Một chuyên gia thẩm định vàng được ủy quyền của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) sau đó được mời tới kiểm tra. Kết quả cho thấy số vàng có độ tinh khiết 24K, tổng trọng lượng 10,026 kg, trị giá ước tính 153,9 triệu rupee (tương đương hơn 42 tỷ VNĐ)

Do số lượng và giá trị vàng lớn, cảnh sát đã thông báo cho cơ quan thuế hàng hóa và dịch vụ. Sau khi thẩm vấn hai người, cơ quan này nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến một đường dây buôn lậu vàng quốc tế.

Cơ quan Hải quan sau đó tiếp nhận số vàng để điều tra và xử lý theo quy định. Các nhà chức trách đang truy tìm nguồn gốc số vàng, người đứng sau việc vận chuyển và người dự kiến nhận lô hàng.

Theo thông tin từ quá trình điều tra ban đầu, Sandeep khai rằng một người tên Riyaz - chủ một cửa hàng tạp hóa gần biên giới Ấn Độ - Nepal tại Maharajganj - đã gọi anh ta tới Gorakhpur. Tại đây, Sandeep gặp Saroj, người được cho là đang mang theo túi chứa vàng.

Sandeep sau đó được yêu cầu lái xe đưa Saroj tới Daryaganj ở Delhi. Theo kế hoạch, số vàng dự kiến giao cho một người chưa xác định tại đây sau khi đối chiếu biển số xe và mật mã.

Cơ quan chức năng đang điều tra toàn bộ tuyến vận chuyển từ khu vực biên giới Ấn Độ - Nepal qua Gorakhpur tới Delhi. Các nhà điều tra cũng tìm cách xác định những người khác có thể tham gia tổ chức và nhận số vàng.

Một số thông tin trong quá trình điều tra cho biết khối lượng vàng được ghi nhận có thể khác nhau tùy thời điểm cân đo. Cảnh sát Uttar Pradesh xác nhận con số chính thức sau thẩm định là 10,026 kg vàng 24K.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục điều tra nhằm xác định liệu số vàng trên có phải một phần của đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới hay không.

Theo The Print, Hindu Times