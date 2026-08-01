Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng minh lâu năm tuyên bố áp thuế đến 50% với 700 loại hàng hoá của Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Chính phủ Canada mới đây tuyên bố sẽ áp thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với khoảng 700 mặt hàng của Mỹ.

Theo thông báo của Ottawa, các mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9, ngay sau kỳ nghỉ lễ Lao động tại Canada. Gói biện pháp này áp dụng cho lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 20 tỷ USD, tương đương gần 7% tổng kim ngạch hàng Mỹ xuất khẩu sang Canada.

Danh mục chịu thuế bao gồm nhiều mặt hàng công nghiệp và tiêu dùng như thép, nhôm, xe mô tô, máy giặt, máy sấy, cưa máy, phô mai chế biến, nghêu và bạch tuộc đông lạnh.

Đáng chú ý, thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu mức thuế 25% khi vào Canada, nay sẽ bị nâng gấp đôi lên 50%.

Giới chức Canada cho biết các biện pháp trả đũa được thiết kế nhằm bảo vệ thị phần của doanh nghiệp trong nước trước tác động từ các hàng rào thuế quan do Washington áp đặt.

Một số chuyên gia thương mại nhận định Ottawa cũng có thể nhắm tới những doanh nghiệp đặt tại các bang hoặc khu vực bầu cử do đảng Cộng hòa kiểm soát, qua đó gia tăng sức ép chính trị lên chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh thuế quan, chính phủ Canada công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ CAD (khoảng 5,4 tỷ USD), bao gồm các khoản vay ưu đãi và trợ cấp thu nhập dành cho doanh nghiệp cũng như người lao động chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại.

Động thái mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada từ ngày 23/8. Quyết định của Washington được ban hành sau nhiều tuần đàm phán nhưng không đạt kết quả, dù trước đó cả hai bên đều bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận.

Mỹ cho rằng Canada có các chính sách bất lợi đối với ô tô, rượu vang, rượu mạnh và sản phẩm sữa của Mỹ, trong khi Ottawa khẳng định Washington đã đưa ra những yêu cầu thay đổi vào phút cuối mà nước này không thể chấp nhận.

Căng thẳng cũng nhanh chóng lan sang lĩnh vực chính trị.

Tổng thống Donald Trump ngày 25/8 tiếp tục chỉ trích Canada trên mạng xã hội Truth Social, gọi Ottawa là "quốc gia khó trao đổi và thiếu hợp lý nhất" trong số các đối tác của Mỹ. Ông thậm chí còn đề xuất đổi tên hồ Ontario - một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa Mỹ và Canada - thành "Lake America".

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng trong quá trình đàm phán, ông nhận thấy chính quyền Trump muốn làm suy yếu ngành công nghiệp ô tô, thép và nhôm của Canada.

Theo ông Carney, Ottawa vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington, nhưng chỉ khi Mỹ thay đổi cách tiếp cận.

Ông nói: "Canada sẽ chỉ trở lại bàn đàm phán nếu phía Mỹ có thái độ đúng mực đối với các ngành công nghiệp của chúng tôi".

Thủ tướng Canada nhấn mạnh nước này sẽ không chấp nhận quan điểm coi Canada là "một công ty con của Mỹ" hay việc các doanh nghiệp Canada phải ở vị thế bất lợi so với doanh nghiệp Mỹ.

Trong khi đó, một số chuyên gia cảnh báo các biện pháp trả đũa có thể gây tác dụng ngược đối với chính Canada.

Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại công ty thanh toán quốc tế Corpay, nhận định một cuộc chiến thương mại leo thang sẽ gây thiệt hại cho Canada nhiều hơn Mỹ.

Theo ông, thuế trả đũa thực chất cũng là một dạng thuế đánh vào người tiêu dùng trong nước, khiến chi phí sinh hoạt tăng cao nhưng không mang lại nhiều hiệu quả trong việc điều chỉnh cán cân thương mại hay cải thiện phúc lợi kinh tế.

Theo WSJ﻿

Đàm phán thất bại, Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán chưa tới 1.000 đồng/lít xăng, nền kinh tế hơn 90 triệu dân đang thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, hàng dài người xếp hàng chờ đổ xăng

Bán chưa tới 1.000 đồng/lít xăng, nền kinh tế hơn 90 triệu dân đang thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, hàng dài người xếp hàng chờ đổ xăng Nổi bật

Thế giới ngỡ ngàng khi người Nhật “bê” lâu đài 360 tấn dịch chuyển hơn 2 mét chỉ bằng sức người

Thế giới ngỡ ngàng khi người Nhật “bê” lâu đài 360 tấn dịch chuyển hơn 2 mét chỉ bằng sức người Nổi bật

Đảng được yêu thích nhất ở Đức nêu lý do muốn rút khỏi khu vực Schengen

Đảng được yêu thích nhất ở Đức nêu lý do muốn rút khỏi khu vực Schengen

22:29 , 25/08/2026
Mỹ lại tính chuyện thu phí thị thực H-1B, lần này vượt 100.000 USD

Mỹ lại tính chuyện thu phí thị thực H-1B, lần này vượt 100.000 USD

22:07 , 25/08/2026
Houthi tuyên bố tấn công tàu dầu của Saudi Arabia từ khoảng cách 1.000km

Houthi tuyên bố tấn công tàu dầu của Saudi Arabia từ khoảng cách 1.000km

21:32 , 25/08/2026
Tại sao Bluetooth lại mang tên một vị vua Viking?

Tại sao Bluetooth lại mang tên một vị vua Viking?

21:00 , 25/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên