Đảng được yêu thích nhất ở Đức nêu lý do muốn rút khỏi khu vực Schengen

Đồng Chủ tịch AfD - bà Alice Weidel.

Khu vực Schengen là khối gồm 29 quốc gia châu Âu (Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Bulgaria, Croatia, Séc, Đan Mạch, Đức, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển. Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ), đã bãi bỏ kiểm soát biên giới nội bộ, cho phép người dân tự do đi lại giữa các nước thành viên.

Đức sẽ tốt hơn nếu không nằm trong khu vực Schengen

Khoảng 72.000 người đã nhập cảnh trái phép vào Ceuta, một vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha trên bờ biển Bắc Phi, chỉ trong vài giờ vào cuối tháng 7/2026.

Dòng người đổ về ồ ạt dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng và điều kiện vệ sinh không đảm bảo, chính quyền địa phương báo cáo về sự bùng phát dịch bệnh sau đó.

Ít nhất 15 vụ hiếp dâm cũng được báo cáo tại khu vực tràn ngập người di cư này. Mặc dù hầu hết những người mới đến đã nhanh chóng bị trục xuất, chính quyền thành phố ước tính đến tuần trước, vẫn còn tới 10.000 người ở Ceuta.

“Khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở Ceuta, tôi nói, chúng ta sẽ rời khỏi Schengen, phải bắt đầu hành động phòng ngừa, không thể cứ để mọi người vào mà không kiểm soát”, đồng Chủ tịch AfD Alice Weidel nói trên đài truyền hình ZDF hôm 23/8.

Bà Weidel lập luận, Đức phải "đóng cửa" biên giới vì EU không thực hiện đúng các cam kết về an ninh biên giới bên ngoài.

“Khu vực Schengen chỉ hoạt động hiệu quả khi có biên giới bên ngoài được bảo vệ an toàn và biên giới bên trong được mở. Nhưng cả hai đều không hoạt động được”, bà Weidel nói.

Lãnh đạo đảng được yêu thích nhất nước Đức khẳng định, cả cơ quan biên giới Frontex của EU, cũng như các “thỏa thuận hồi hương”, hay các thỏa thuận biên giới của khối đều không hoạt động đúng cách.

“Chúng tôi sẽ rời khỏi khu vực Schengen để những người như người dân Ceuta không còn có thể đến với chúng tôi nữa”, bà nói thêm.

Đảng AfD nắm giữ hơn 23% số ghế trong Quốc hội Liên bang, trở thành phe đối lập lớn nhất.

Tuy nhiên, đảng này vẫn hầu như không thể gây ảnh hưởng đến việc lập pháp do chính sách "bức tường lửa", theo đó các đảng lớn khác của Đức từ chối hợp tác với AfD.

Đồng Chủ tịch AfD lập luận, điều này có thể thay đổi sau cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo, dự kiến diễn ra vào năm 2029, mà bà tin, đảng AfD có thể giành chiến thắng.

Cuộc khủng hoảng Ceuta gây chấn động khắp EU

Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi loại Tây Ban Nha khỏi khu vực Schengen, trong khi Ý áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời đối với du khách đến từ Tây Ban Nha từ 1/8.

Tây Ban Nha đã đáp trả bằng các biện pháp tương tự.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã liên kết dòng người nhập cư này với quyết định của Tây Ban về việc ân xá cho những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ đến Tây Ban Nha trước 1/1/2026.

Đầu tháng 7/2026, ông lập luận, biện pháp này có thể ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người, đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho những người mới đến tìm cách đến Tây Ban Nha, và sau đó tiếp tục di chuyển đến các quốc gia EU khác.

Từ lâu, Đức đã là điểm đến hàng đầu của EU dành cho những người xin tị nạn.

Theo Cơ quan Tị nạn EU, nước này đã nhận được hơn 163.000 đơn xin tị nạn vào năm 2025, chiếm khoảng 1/5 tổng số đơn xin tị nạn trên toàn khối gồm 27 quốc gia thành viên.

Quốc gia này cũng có số lượng người sinh ra ở nước ngoài lớn nhất trong EU, với gần 17 triệu người, tương đương khoảng 20% dân số.

Đức đã tăng cường kiểm tra dọc biên giới với các nước EU khác, và tăng số lượng người di cư bị từ chối nhập cảnh, nhằm hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp.