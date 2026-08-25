Houthi tuyên bố tấn công tàu dầu của Saudi Arabia từ khoảng cách 1.000km

Tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi.

Trong một thông báo, phát ngôn viên quân sự lực lượng Houthi, Chuẩn tướng Yahya Saree, cho biết, nhóm này đã tấn công thành công tàu chở dầu “Amzan” ngoài khơi Yanbu - một thành phố cảng bên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia.

"Cuộc tấn công là chính xác và trực diện. Nó đã gây ra hỏa hoạn trên tàu, và khiến các tàu khác trong khu vực phải bỏ chạy", người phát ngôn nói.

Ông lưu ý, cuộc tấn công được thực hiện “trong khuôn khổ thực thi quyết định của Lực lượng Houthi về việc cấm hoạt động hàng hải” đối với các tàu Saudi Arabia, một chính sách mà nhóm này cho là phản ứng trước cuộc phong tỏa Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu.

Công ty vận tải biển quốc gia Saudi Arabia xác nhận, tàu Amzan đã bị va chạm, đồng thời cho biết tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Trước đó trong ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) báo cáo, một tàu chở dầu đã bị trúng một vật thể lạ không xác định cách Yanbu 63 hải lý về phía Tây.

Khoảng cách đến các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen là hơn 530 hải lý, tương đương khoảng 1.000km, khiến vụ tấn công này trở thành vụ tấn công thành công vào tàu thuyền ở khoảng cách xa nhất trong lịch sử.

Hoạt động quân sự mới nhất của Houthi là lời nhắc nhở về khả năng tấn công của nhóm này hiện nay, ở một số khía cạnh, sánh ngang với một số lực lượng quân sự được trang bị tốt nhất trên thế giới.