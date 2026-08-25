Thế giới ngỡ ngàng khi người Nhật “bê” lâu đài 360 tấn dịch chuyển hơn 2 mét chỉ bằng sức người

Trong hai ngày cuối tuần, các nhóm 80 người luân phiên kéo những sợi dây dài 30 m. Ngày thứ nhất, tòa lâu đài di chuyển 1,13 m. Sang ngày tiếp theo, công trình tiếp tục tiến thêm 1,09 m.

Tòa tháp được đặt trên hệ thống đường ray để có thể di chuyển mà không phải tháo dỡ. Phương pháp này được gọi là hikiya, một kỹ thuật truyền thống của Nhật Bản. Trong đó, toàn bộ công trình được đặt lên các con lăn hoặc hệ thống hỗ trợ rồi dịch chuyển nguyên khối.

“Đây là lần đầu tiên sau một thế kỷ phương pháp này được sử dụng để di chuyển một tòa lâu đài”, Kensuke Hayasaka, người đứng đầu bộ phận công viên và không gian xanh của thành phố Hirosaki, cho biết.

Đặc biệt, hoạt động lần này thu hút sự quan tâm lớn. Thành phố nhận khoảng 8.000 đơn đăng ký cho 1.800 suất tham gia. Người đăng ký không chỉ đến từ Hirosaki mà còn từ nhiều nơi khác của Nhật Bản, Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Tòa tháp trước đó cần được di chuyển để phục vụ việc sửa chữa một bức tường bị hư hại trong một trận động đất lớn. Công tác trùng tu bức tường hoàn tất vào tháng 12/2024, với toàn bộ 2.185 viên đá được xếp lại đúng vị trí ban đầu.

Do tòa tháp được công nhận là di sản văn hóa quan trọng cấp quốc gia, chính quyền quyết định không tháo rời công trình. Thay vào đó, toàn bộ cấu trúc được dịch chuyển nguyên khối bằng phương pháp hikiya.

Khoảng 4.100 người sẽ lần lượt tham gia kéo tòa tháp bằng sức người cho đến cuối tháng 8. Tổng quãng đường di chuyển bằng phương pháp này là khoảng 5 m. Phần còn lại dài khoảng 73 m sẽ được thực hiện bằng máy móc và dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Ảnh: Moaan

Tòa tháp Hirosaki là một trong 12 công trình cổ cùng loại còn tồn tại tại Nhật Bản và là công trình duy nhất ở vùng Tohoku, phía Đông Bắc đất nước.

Lâu đài Hirosaki được hoàn thành vào năm 1611. Tuy nhiên, tòa tháp ban đầu bị thiêu rụi vào năm 1627 sau khi sét đánh gây cháy kho thuốc súng. Công trình hiện nay được xây dựng lại vào năm 1810.

Lâu đài nằm trong một công viên nổi tiếng với mùa hoa anh đào, thu hút khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm.

Sau khi trở về vị trí cũ, tòa tháp sẽ tiếp tục được trùng tu. Chính quyền Hirosaki dự kiến công trình sẽ mở cửa trở lại cho du khách tham vào năm 2033.

Việc kéo tòa tháp bằng sức người là một hoạt động mang tính biểu tượng, thể hiện tinh thần tham gia gìn giữ di sản đã tồn tại qua hàng thế kỷ.

Theo The Guardian