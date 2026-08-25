Cảnh tượng đáng sợ vừa ghi nhận trên bầu trời Pháp, 41 người bị thương, 300 nhà dân tan hoang

Theo nhà chức trách Pháp, nhiều khu vực ở miền Tây Nam nước này đã được đặt cảnh báo cam về giông bão. Hàng loạt địa phương chịu cảnh mất điện, giao thông đường bộ và đường sắt bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Aude, chặng 3 của giải đua xe đạp Vuelta a España đã bị hủy sau khi một trận mưa đá buộc các tay đua phải tìm nơi trú ẩn.

Làng Pomas, nơi có khoảng 1.000 người sinh sống, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trận lốc xoáy làm hư hại khoảng 300 ngôi nhà, trong đó một số căn bị tốc mái. Hơn 120 nhân viên cứu hộ được điều động đến hiện trường để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Nguồn: NBC

Trong số 41 người bị thương, 15 người phải nhập viện. Một phụ nữ mang thai nằm trong số này. Chồng cô cho biết người phụ nữ bị thương khi ngôi nhà đổ sập xuống.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteo-France cho biết sức gió tại làng Arquettes-en-Val gần đó lên tới 117 km/h.

Không chỉ gây thiệt hại về nhà cửa, các trận giông bão trên khắp miền Nam nước Pháp còn làm đảo lộn mạng lưới giao thông. Nhiều chuyến tàu bị chậm, một số tuyến đường phải đóng cửa. Các sân bay tại Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse và thậm chí Paris cũng ghi nhận tình trạng chậm, hủy chuyến.

Ảnh: REUTERS

Theo nhà chức trách, khoảng 2.800 hộ dân tại 10 ngôi làng bị mất điện sau đợt thời tiết cực đoan.

Pháp ghi nhận trung bình vài chục trận lốc xoáy mỗi năm. Tuy nhiên, Meteo-France cho biết hiện chưa thể xác định rõ biến đổi khí hậu toàn cầu có tác động như thế nào đến tần suất và cường độ của các trận lốc xoáy tại nước này.

Nguồn: Le Monde