Yahoo hồi sinh

Với sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư Apollo, Yahoo đang nỗ lực tái định hình thương hiệu, song song với việc ra mắt công cụ AI tự phát triển cùng hàng loạt sản phẩm tiêu dùng mới.

Giám đốc Điều hành Jim Lanzone chia sẻ rằng di sản của công ty mang lại cho hãng sự uy tín nhất định. Ông mô tả Yahoo là một "OG" của kỷ nguyên Internet - từ lóng có nghĩa là "anh đại".

"Có một sự tin tưởng tự nhiên khi bạn là 'OG' của lĩnh vực này," ông nói thêm. "Chúng tôi là người dẫn đường nguyên bản của Internet... Chúng tôi muốn đưa thương hiệu trở lại vị thế vốn có."

Lanzone - người gia nhập Yahoo từ Tinder vào năm 2021 ngay sau khi Apollo thâu tóm công ty từ Verizon - đã tìm cách tái cấu trúc tượng đài Internet này thành một tập đoàn công nghệ tiêu dùng tinh gọn hơn, tập trung vào các thương hiệu lớn nhất của mình.

Động thái này diễn ra giữa lúc Yahoo nỗ lực chứng minh hãng có thể tự khắc họa một vai trò riêng trong kỷ nguyên AI, dù đã trải qua nhiều năm núp dưới bóng của các đối thủ lớn. Mặc dù vẫn tiếp cận hàng trăm triệu người dùng thông qua các sản phẩm như Tài chính (Finance), Thể thao (Sports), Tin tức (News) và dịch vụ Email, Yahoo vẫn chỉ là "kẻ bám đuổi" ở mảng tìm kiếm cùng các dịch vụ cốt lõi vốn do Google và các đối thủ thuần AI thống trị.

Với sự hỗ trợ từ quỹ đầu tư Apollo, Yahoo đang nỗ lực tái định hình thương hiệu (Nguồn: Financial Times)

Yahoo hiện đang lên kế hoạch triển khai toàn bộ một "máy trả lời" tích hợp AI mang tên Scout vào cuối năm nay cùng với một số sản phẩm khác trong nỗ lực nhằm đưa doanh nghiệp trở lại đà tăng trưởng. Ở thời kỳ đỉnh cao khi còn là một công ty niêm yết, Yahoo từng đạt giá trị vốn hóa thị trường hơn 125 tỷ USD vào tháng 1/2000. Sau đợt suy thoái kéo dài và các thương vụ thâu tóm tiếp sau đó, Apollo Global Management đã mua lại Yahoo và AOL với giá khoảng 5 tỷ USD vào năm 2021.

Giới ngân hàng tại Wall Street từng nhìn nhận Yahoo là một ứng viên tiềm năng cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Lanzone từ chối bình luận về bất kỳ giao dịch nào trong tương lai, nhưng nhận định: "Để trở thành một công ty hấp dẫn đối với bất kỳ nhà đầu tư hay bên thâu tóm nào, bạn bắt buộc phải trở lại làm một công ty tăng trưởng, và đó chính là những gì chúng tôi đang tập trung thực hiện."

Lanzone từ chối tiết lộ chi tiết con số tài chính nhưng khẳng định tình hình kinh doanh đang rất ổn. Ông cho rằng lượng người dùng trung thành của Yahoo cùng kho dữ liệu tìm kiếm, nội dung và người dùng độc quyền tích lũy qua nhiều thập kỷ sẽ giúp các sản phẩm AI của hãng khác biệt so với các đối thủ vốn chủ yếu xây dựng trên các mô hình huấn luyện bằng dữ liệu web mở.

Cùng với Scout, Yahoo cũng đang mở rộng các dịch vụ đăng ký trả phí và sản phẩm tiêu dùng. Đầu năm nay, hãng đã ra mắt AlphaSpace - một nền tảng đầu tư kết hợp dữ liệu thị trường, tin tức và phân tích dành cho các nhà đầu tư cá nhân, đồng thời vừa bổ sung thêm dữ liệu hợp đồng quyền chọn theo thời gian thực.

Lanzone bộc bạch: "Một khi vượt qua được giai đoạn tái thiết, bạn sẽ tiến tới phần thú vị nhất: sáng tạo và bứt phá ngay trên nền tảng vững chắc mà mình đã xây dựng."

Giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, Yahoo không chỉ là một công ty công nghệ. (Nguồn: Financial Times)

Quay trở lại giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, Yahoo không chỉ là một công ty công nghệ. Đó là bản ngã của Internet, một biểu tượng văn hóa toàn cầu và là giấc mơ thời đại của hàng trăm triệu người dùng trên khắp hành tinh.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1994 tại Đại học Stanford, nơi hai sinh viên cao học Jerry Yang và David Filo tạo ra một danh mục thư mục trang web có tên “Jerry and David’s Guide to the World Wide Web”. Rất nhanh sau đó, cái tên Yahoo! (viết tắt của Yet Another Hierarchical Officious Oracle) ra đời.

Khác với các công cụ tìm kiếm thuật toán sau này, Yahoo khởi đầu như một "cuốn bách khoa toàn thư" được phân loại thủ công bởi con người. Muốn tìm thông tin gì trên Internet, người dùng bắt buộc phải đi qua "cánh cổng" Yahoo. Đối với thế hệ 8X và 9X, tiếng chuông báo tin nhắn "Ting!" hay âm thanh "Yahoooo!" dường như đã trở thành nhịp đập của cuộc sống số. Sở hữu một nick Yahoo đẹp hay một hòm thư từng là "tấm hộ chiếu" đầu tiên để bước vào thế giới mạng.

Trước khi WhatsApp, Messenger hay Zalo xuất hiện, Yahoo! Messenger là nơi khởi nguồn của văn hóa chat trực tuyến, các biểu tượng cảm xúc (emoji) đặt nền móng cho giao tiếp hiện đại, tính năng Buzz! "rung màn hình" huyền thoại và những phòng chat (chat room). Yahoo! Finance và Yahoo! News cũng từng là nơi quy tụ lượng truy cập cao nhất hành tinh, trở thành chuẩn mực cho báo chí điện tử và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Thế nhưng, thời hoàng kim nào rồi cũng đến lúc thoái trào. Bi kịch của Yahoo nằm ở việc họ luôn giằng xé giữa hai bản sắc: Nên là một công ty công nghệ thuần túy hay một tập đoàn truyền thông nội dung? Sự do dự đó đã dẫn đến những sai lầm lịch sử trong M&A: Từ chối mua lại Google vào năm 1998 với giá chỉ 1 triệu USD và một lần nữa bỏ lỡ vào năm 2002 ở mức giá 3 tỷ USD. Công ty cũng thất bại trong thương vụ thâu tóm Facebook vào năm 2006.

Theo: Financial Times