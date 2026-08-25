Vụ tìm thấy thi thể ở Jeju: Viên cảnh sát bịa cuộc gọi ‘người mất tích vẫn an toàn’, 104 ngày sau phát hiện thi thể gần nơi ở

Ngày 24/8, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai tại Hallim-eup, thành phố Jeju, Hàn Quốc. Hơn 400 người thuộc lực lượng cảnh sát, quân đội và các đơn vị dân sự được huy động. Chỉ khoảng một giờ sau khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, họ phát hiện một thi thể trong khu vực trồng cây gần nơi Jang Mi-ran từng lưu trú.

Thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, đến mức không thể nhận dạng bằng mắt thường. Quần áo, dép, điện thoại và một số đồ vật được tìm thấy tại hiện trường trùng khớp với những gì Jang sử dụng khi mất tích. Cảnh sát cho rằng đây nhiều khả năng là người phụ nữ 37 tuổi đã biến mất từ hơn ba tháng trước, song vẫn tiến hành xét nghiệm ADN và khám nghiệm để xác nhận chính thức.

Cảnh sát phát hiện một thi thể trong khu vực trồng cây gần nơi Jang Mi-ran từng lưu trú. Ảnh: Yonhap News

Đó là ngày thứ 104 kể từ khi Jang Mi-ran mất tích.

Điều khiến vụ việc gây phẫn nộ tại Hàn Quốc không chỉ nằm ở kết cục của người phụ nữ, mà còn ở một câu chuyện đã được viên cảnh sát phụ trách dựng lên hơn ba tháng trước: anh ta nói đã gọi điện cho Jang và xác nhận cô vẫn an toàn.

Thực tế, cuộc gọi đó chưa từng diễn ra.

Cuộc gọi không tồn tại

Tối 12/5, Jang Mi-ran rời nơi lưu trú dài hạn ở Hallim-eup, Jeju. Hình ảnh camera an ninh gần đó là một trong những dấu vết cuối cùng của cô.

Đến 18h43 ngày 15/5, sau nhiều ngày không thể liên lạc, bạn trai Jang trình báo cô mất tích với Sở Cảnh sát Jeju Western. Cảnh sát địa phương ban đầu có hành động: họ gặp người trình báo, sử dụng dữ liệu vị trí điện thoại và tìm kiếm quanh khu vực Hallim.

Nhưng cuộc tìm kiếm kết thúc nhanh chóng.

Khoảng 21h16, tức chỉ chừng 2 tiếng rưỡi sau khi nhận tin báo, vụ việc được đóng. Viên cảnh sát phụ trách, được truyền thông Hàn Quốc xác định họ Bu, báo cáo rằng anh ta đã liên lạc được với Jang và xác nhận cô an toàn.

Theo Seoul Economic Daily, Bu còn gọi lại cho bạn trai Jang và giải thích rằng đã nói chuyện được với cô, đồng thời Jang không muốn tiết lộ vị trí của mình cho bạn trai và những người khác. Với lời xác nhận từ chính cảnh sát, người thân có lý do để tin rằng Jang không gặp nguy hiểm, mà chỉ đang chủ động tránh liên lạc trong một thời gian.

Hơn 400 người được huy động cho cuộc tìm kiếm phối hợp. Ảnh: Chosun

Bu sau đó còn xử lý hồ sơ để Jang không còn nằm trong danh sách quản lý người mất tích. Hoạt động tìm kiếm vì thế dừng lại.

Nhưng Jang vẫn không xuất hiện. Thời gian trôi qua, người thân bắt đầu thấy bất thường. Ngày 17/7, khoảng hai tháng sau, bạn trai Jang tìm cách trình báo một lần nữa. Tuy nhiên, hồ sơ cũ ghi rằng Jang đã được liên lạc và không muốn tiết lộ vị trí, khiến trình báo mới không được tiếp nhận như một vụ mất tích mới.

Hai ngày sau, ngày 19/7, một người thân của Jang tiếp tục trình báo tại Seoul. Vụ việc cuối cùng mới được xem xét lại. Và lúc này, cảnh sát phát hiện một vấn đề khó tin. Không có cuộc gọi nào giữa Bu và Jang.

Kết quả kiểm tra lịch sử liên lạc trên điện thoại Jang không cho thấy cô từng nói chuyện với viên cảnh sát. Cuộc kiểm tra nội bộ tại đơn vị của Bu cũng không tìm thấy bằng chứng về cuộc gọi mà anh ta từng dùng làm căn cứ để tuyên bố người mất tích vẫn an toàn.

Nói cách khác, lời giải thích khiến gia đình yên tâm và khiến cuộc tìm kiếm bị dừng lại ngay từ đêm đầu tiên có dấu hiệu là một câu chuyện do chính người xử lý hồ sơ dựng lên.

104 ngày và khoảng cách chỉ vài trăm mét

Cái giá của khoảng thời gian bị bỏ lỡ nhanh chóng hiện rõ.

Khi cảnh sát thực sự quay lại điều tra, hơn hai tháng đã trôi qua. Nhiều hình ảnh camera an ninh có thể giúp dựng lại hành trình của Jang đã bị xóa theo chu kỳ lưu trữ. Việc xác định cô đã đi đâu sau khi rời nơi ở trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Cảnh sát sau đó tập trung tìm kiếm quanh Hallim Port dựa trên dữ liệu điện thoại, rồi dần mở rộng phạm vi. Đến sáng 24/8, hơn 400 người được huy động cho cuộc tìm kiếm phối hợp.

Khoảng 10h46, thi thể được cho là Jang được phát hiện.

Địa điểm phát hiện thi thể chỉ nằm cách nơi người mất tích từng lưu trú khoảng 400 m theo đường thẳng. Ảnh: Chosun

Đáng nói, nơi này chỉ cách nơi Jang từng ở khoảng 400 m theo một số nguồn Hàn Quốc, tương đương khoảng 5-10 phút đi bộ. MBC cho biết địa điểm phát hiện nằm cách nơi lưu trú khoảng 400 m theo đường thẳng.

Tức là sau 104 ngày, người mà cảnh sát từng tuyên bố đã nói chuyện và xác nhận “vẫn an toàn” lại được tìm thấy trong tình trạng thi thể phân hủy nghiêm trọng ngay gần điểm xuất phát.

Cảnh sát hiện đánh giá khả năng Jang là nạn nhân của một vụ án hình sự không cao. Quyền Tổng cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoo Jae-sung ngày 24/8 cho biết báo cáo sơ bộ từ cảnh sát Jeju cho rằng người phụ nữ có thể đã tử vong do treo cổ và đến thời điểm đó chưa phát hiện dấu hiệu đáng ngờ của một vụ sát hại. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chính thức và thời điểm tử vong vẫn cần kết quả khám nghiệm, vì vậy chưa thể kết luận cuối cùng.

Không chỉ một hồ sơ bị đóng theo cách này

Vụ Jang càng nghiêm trọng khi cảnh sát phát hiện đây dường như không phải lần duy nhất Bu sử dụng cách xử lý tương tự.

Ngày 2/7, một gia đình khác báo một người đàn ông ngoài 60 tuổi mất tích. Bu cũng bị cáo buộc không thực sự liên lạc với người này nhưng lại thông báo với gia đình rằng đã tìm được ông, người đàn ông không muốn gặp cảnh sát và yêu cầu không tiết lộ vị trí cho người thân. Hồ sơ sau đó được đóng.

Khi gia đình tiếp tục không thể liên lạc, họ quay lại cảnh sát nhiều lần. Sau khi vụ Jang Mi-ran gây chú ý, gia đình trình báo lại vào ngày 21/8. Cảnh sát lập tức kiểm tra vị trí điện thoại và ngày hôm sau tìm thấy người đàn ông đã tử vong, 51 ngày sau khi ông mất tích.

Khu vực rừng cây nơi phát hiện thi thể được cho là của cô Jang. Ảnh: Chosun

Bu, 34 tuổi, thực tế đã bị đình chỉ công tác từ 11/8, trước khi những sai phạm trong vụ Jang trở thành tâm điểm chú ý. Lý do đình chỉ khi đó không phải các hồ sơ người mất tích, mà liên quan đến cáo buộc vi phạm luật xử phạt tội phạm tình dục. Việc anh ta rời vị trí đã dẫn tới quá trình rà soát, bàn giao công việc và những bất thường trong cách xử lý hồ sơ dần bị phát hiện.

Bu làm tại đội điều tra người mất tích từ tháng 3/2025. Trong khoảng 1 năm 5 tháng, anh ta đã xử lý 298 vụ mất tích. Sau hai trường hợp nói trên, cảnh sát Hàn Quốc quyết định rà soát toàn bộ số hồ sơ này để xác định còn vụ nào bị xử lý sai hoặc đóng không đúng quy định hay không. Con số 298 vì vậy không có nghĩa 298 hồ sơ đều bị làm giả.

Ngày 22/8, Bu bị bắt khẩn cấp với các cáo buộc gồm lơ là nhiệm vụ, làm giả và sử dụng hồ sơ điện tử công, cản trở công vụ bằng thủ đoạn gian dối. Ngày 24/8, tòa án ra lệnh thả anh ta sau khi cho rằng việc bắt khẩn cấp không đáp ứng điều kiện về tính cấp thiết; việc này không đồng nghĩa các cáo buộc đã được bác bỏ. Một thủ tục xem xét lệnh bắt giữ riêng biệt được tiến hành sau đó.

Hơn 400 người được huy động cho cuộc tìm kiếm phối hợp. Ảnh: Chosun

Vụ việc đã vượt khỏi phạm vi Jeju. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung yêu cầu điều tra toàn diện quá trình xử lý các hồ sơ, hệ thống chỉ huy và giám sát, đồng thời yêu cầu cảnh sát đưa ra biện pháp cải tổ. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cũng cho biết sẽ rà soát hệ thống xử lý người mất tích để tránh việc một cán bộ có thể tự mình đóng hồ sơ mà thiếu khâu kiểm tra của cấp trên.

Còn với Jang Mi-ran, những câu hỏi quan trọng nhất vẫn đang chờ kết luận pháp y: chính xác cô tử vong khi nào, nguyên nhân là gì và liệu một cuộc tìm kiếm đúng quy trình ngay từ đêm 15/5 có thể dẫn đến một kết quả khác hay không.

Điều đã được xác định là 104 ngày đã trôi qua giữa lúc cảnh sát nhận tin báo mất tích và lúc thi thể được tìm thấy. Trong phần lớn khoảng thời gian ấy, hồ sơ từng được xem là đã giải quyết - dựa trên một cuộc gọi mà dữ liệu liên lạc cho thấy chưa từng tồn tại.

Nguồn: Yonhap, Chosun, MBC

Minh Ngọc