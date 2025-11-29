Tìm nam sinh viên ở Đồng Nai mất liên lạc sau khi dự sinh nhật tại TP.HCM

Ngày 29/11, Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) phát thông báo phối hợp điều tra, tìm kiếm một nam sinh 18 tuổi mất liên lạc nhiều ngày, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng và người dân hỗ trợ.

Theo trình báo của gia đình, tối 27/11, ông Nguyễn Ngọc Dũng (46 tuổi, khu phố 26, phường Tam Hiệp) đến cơ quan công an thông báo con trai ông, Nguyễn Ngọc Sơn (18 tuổi), rời nhà từ ngày 25/11 nhưng đến nay vẫn chưa trở về. Gia đình cho biết Sơn không mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, điện thoại liên tục trong tình trạng không thể liên lạc.

Nguyễn Ngọc Sơn (18 tuổi) đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM. (Ảnh gia đình cung cấp)

Thông tin nhận dạng cho biết Sơn cao khoảng 1,72 m, trên chân có nhiều sẹo lồi, cánh tay phải có một vết sẹo lồi dễ nhận biết. Hiện Sơn là sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, mới nhập học vài tháng và không có biểu hiện bất thường trước khi mất liên lạc.

Theo ông Dũng, chiều 25/11, Sơn xin phép gia đình lên TP.HCM dự sinh nhật một người bạn. Hơn 22h30 cùng ngày, Sơn gọi điện về thông báo sẽ ngủ lại nhà bạn do trời đã tối.

Từ sáng 26/11, gia đình gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được, tài khoản mạng xã hội của Sơn cũng không hoạt động. Đến 29/11, vẫn chưa có thông tin về nơi ở hay tình trạng của nam sinh, dù gia đình đã tìm kiếm và liên hệ bạn bè, người thân.

Trước tình hình trên, Công an phường Tam Hiệp phát thông báo truy tìm, đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng như trên liên hệ Công an phường Tam Hiệp theo số 02513.954.988 hoặc 0908.479.799 để phối hợp xử lý, hỗ trợ công tác tìm kiếm.