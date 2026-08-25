Ông Medvedev: Armenia sẽ không bao giờ gia nhập EU

Trong buổi họp báo hôm 24/8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại mới của Armenia, đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự bất khả thi của việc nước cộng hòa này hội nhập vào các cấu trúc châu Âu.

“Mong muốn xích lại gần châu Âu hơn của Armenia là một ảo tưởng địa chính trị sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Armenia.

Những hành động hiện tại của nước này sẽ gây tổn hại vĩnh viễn đến quan hệ đồng minh và kinh tế với Nga”, ông Medvedev nói.

Những bình luận này được nhà lãnh đạo Nga đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố công khai của giới lãnh đạo Armenia về việc sắp khởi động quy trình pháp lý để chính thức xin gia nhập EU, và mong muốn đạt được tự do hóa thị thực.

Vòng căng thẳng ngoại giao mới nhất giữa Nga và Armenia diễn ra trong bối cảnh Armenia liên tục đóng băng việc tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Các nhà phân tích ngành công nghiệp nhận định, sự thay đổi đột ngột trong các ưu tiên của Armenia đe dọa sự ổn định của các thỏa thuận song phương hiện có trong lĩnh vực vận tải, năng lượng và thương mại song phương trong khu vực.