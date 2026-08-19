EU đang đối mặt với khủng hoảng lương thực trầm trọng

Cánh đồng ngô bị hư hại ở San Daniele Po, Ý, ngày 23/6/2026.

Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU, tháng 6 và tháng 7/2026 là những tháng nóng nhất từng được ghi nhận ở Tây Âu.

Cơ quan này đã cảnh báo về "nguy cơ tiếp tục xảy ra các đợt nắng nóng ảnh hưởng đến phần lớn châu Âu" trong suốt tháng 8 và sang đến tháng 9.

Tại Pháp, một trong những quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn nhất EU, trữ lượng nước ngầm đã cạn kiệt nghiêm trọng trên khắp nhiều vùng của đất nước vào đầu tháng 8, theo khảo sát địa chất quốc gia.

Prince de Bretagne, một hợp tác xã nông dân lớn ở Brittany, tuần trước đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng rau quả "lịch sử".

Họ dự báo, sản lượng đậu Hà Lan sẽ giảm 40%, bông cải xanh giảm 60%, và atiso giảm từ 50% đến 100% trong mùa Hè này.

Eric Legras, Chủ tịch Unilet, hiệp hội hàng đầu của các nhà sản xuất rau đóng hộp và đông lạnh của Pháp, cho biết nắng nóng gay gắt cũng đã ảnh hưởng đến miền Bắc và Tây Nam nước Pháp, mô tả cuộc khủng hoảng này là "đặc biệt".

Trong khi đó, các hộ chăn nuôi gia súc đã cảnh báo về tình trạng “thiếu hụt nguồn thức ăn chăn nuôi” ngày càng trầm trọng trước mùa Đông.

Ủy ban Quốc gia về Xúc tiến Trứng của Pháp ước tính, các đợt nắng nóng đã làm giảm sản lượng hàng ngày khoảng một triệu quả trứng, trong khi các trang trại gia cầm báo cáo tỷ lệ tử vong cao.

Tại miền Bắc Italy, nơi có một trong những vùng trồng lúa chính của châu Âu, tình trạng thiếu nước đã khiến một số ruộng lúa "hoàn toàn chết, cháy rụi, lúa khô héo", theo Coldiretti, hiệp hội nông dân lớn nhất nước này.

Nông dân ở Tây Ban Nha cũng báo cáo tình trạng thiếu hụt đáng kể năng suất ngũ cốc, cũng như thiếu thức ăn chăn nuôi.

Hôm 18/8, Hiệp hội Nông dân Đức cảnh báo, sản lượng ngũ cốc sẽ giảm 7%, tương đương 3,3 triệu tấn, so với năm ngoái.

Các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía Nam đất nước có nguy cơ mất trắng mùa màng.

Tại nước láng giềng Ba Lan, hãng thông tấn Puls Biznesu dự đoán hồi tháng trước, hạn hán kéo dài có thể buộc nước này phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu lương thực.

Các nhà phân tích tại Tập đoàn Bảo hiểm Zurich và một số ngân hàng châu Âu ước tính, các đợt nắng nóng có thể gây thiệt hại cho EU từ 50 tỷ euro đến 180 tỷ euro.