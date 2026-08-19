Mỹ rót hơn 20 tỷ USD vào tên lửa 'bất khả chiến bại' Tomahawk

Động thái diễn ra khi Mỹ đang khẩn trương bổ sung kho dự trữ vũ khí công nghệ cao, vốn chịu sức ép sau khi Washington cung cấp lượng lớn đạn dược cho các đồng minh và sử dụng vũ khí trong các chiến dịch quân sự, trong đó có xung đột với Iran.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết Washington đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng nhanh chóng tăng sản lượng đạn dược, đồng thời đánh giá hợp đồng Tomahawk là bước tiến quan trọng nhằm duy trì năng lực hỏa lực cho quân đội.

"Chúng tôi đã yêu cầu ngành công nghiệp nhanh chóng tăng sản lượng đạn dược, và RTX đang thực hiện điều đó... Hợp đồng Tomahawk mang tính bước ngoặt này đảm bảo các binh sĩ của chúng ta tiếp tục có hỏa lực mạnh mẽ mà họ cần", Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết trong một bài đăng trên X.

Theo Raytheon, hợp đồng kéo dài 7 năm sẽ giúp sản lượng Tomahawk tăng lên hơn 1.000 tên lửa mỗi năm, so với khoảng 60 quả hiện nay.

Hợp đồng mới chính thức hóa thỏa thuận khung mà quân đội Mỹ và Raytheon đạt được hồi tháng 2. Việc ký các hợp đồng kéo dài nhiều năm được chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nhằm tạo điều kiện để các tập đoàn quốc phòng đầu tư vào dây chuyền, cơ sở sản xuất và trang thiết bị mới.

Trong tháng 8, Mỹ cũng ký các thỏa thuận nhằm mở rộng sản xuất một số linh kiện phục vụ tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD.

Việc tăng tốc sản xuất Tomahawk cho thấy Washington đang ưu tiên khôi phục năng lực dự trữ tên lửa dẫn đường chính xác, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng và cung cấp các loại vũ khí này gia tăng trong những năm gần đây.

Tomahawk được phóng từ tàu chiến và tàu ngầm, đóng vai trò quan trọng trong năng lực tấn công tầm xa của Hải quân Mỹ, cho phép đánh trúng các mục tiêu trên đất liền từ khoảng cách lớn.

Tên lửa có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu kiên cố như kho vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự.

Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn khoảng 460-2.500 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, cho phép tránh chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu được chỉ định một cách chính xác.

Ở biến thể thông thường, tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh 450kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang W80 - đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton.