EU cạn nguồn lực, một nước châu Âu bất ngờ ‘cầu cứu’ Nga, Tổng thống Putin lập tức đồng ý

Serbia đã phải nhờ Nga hỗ trợ dập tắt các vụ cháy rừng do thiếu máy bay từ Liên minh châu Âu, Bộ Nội vụ nước này cho biết.

Một máy bay chữa cháy IL-76P của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã hạ cánh xuống thành phố Nis ở miền nam vào tối thứ Tư (19/8) và được điều động vào thứ Năm (20/8) để đối phó với vụ cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Deliblatska Pescara. Vụ cháy vốn đã kéo dài suốt nhiều tuần.

Truyền thông Serbia cho biết máy bay này được điều động theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Serbia kêu gọi hỗ trợ.

Serbia không phải là thành viên của EU nhưng có thể tiếp cận viện trợ khẩn cấp của EU theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự của khối. Mùa hè năm nay, Serbia đã cử một trực thăng chữa cháy và một đội ứng phó khẩn cấp đến giúp Tây Ban Nha chống lại các vụ cháy rừng theo cơ chế này. Tuy nhiên, các vụ cháy rừng trên khắp châu Âu đã làm cạn kiệt nguồn lực của EU.

"Chúng tôi cũng có thể xác nhận rằng châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Serbia phù hợp với tình hình thực tế", người phát ngôn nước này nói với Reuters.

Người phát ngôn cũng tái khẳng định không thể có "quan hệ kinh doanh như thường lệ" với Nga chừng nào nước này còn tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga sau cuộc xung đột năm 2022, máy bay Nga bị cấm bay qua không phận EU, nhưng viện trợ nhân đạo thì được miễn trừ.

Trên đường đến Serbia, máy bay Nga đã bay qua không phận Bulgaria ( một quốc gia thành viên EU và NATO) theo đề nghị của Serbia, hãng thông tấn BTA dẫn tuyên bố của Bộ Giao thông và Truyền thông Bulgaria đưa tin.

Theo Reuters﻿