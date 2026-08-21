CEO hãng quốc phòng trị giá 58 tỷ đô bị sa thải vì... "hạnh kiểm yếu": Khi hiệu suất không phải thứ quan trọng nhất

5 năm dẫn dắt, một quyết định chấm dứt trong vài ngày

Christopher Kubasik giữ chức Chủ tịch kiêm CEO L3Harris Technologies từ tháng 6/2021, sau khi từng là Chủ tịch, Tổng Giám đốc L3 Technologies và giữ vai trò then chốt trong thương vụ sáp nhập L3-Harris năm 2019. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, từng là Tổng Giám đốc điều hành Lockheed Martin trước đó.

Ngày 17/8/2026, hội đồng quản trị L3Harris - công ty quốc phòng khoảng 45.000 nhân viên, doanh thu hơn 21 tỷ USD mỗi năm - thông báo chấm dứt vai trò của ông ngay lập tức, sau khi một cuộc điều tra độc lập kết luận ông có mối quan hệ tình cảm không được công khai với một cấp dưới, vi phạm quy tắc ứng xử của công ty.

Điều đáng chú ý nhất trong cách L3Harris xử lý khủng hoảng này là việc công ty chủ động và nhấn mạnh rằng vụ việc "không liên quan đến báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, quan hệ khách hàng hay hiệu suất vận hành".

Theo thỏa thuận chia tay, Kubasik không nhận được khoản trợ cấp thôi việc, phúc lợi hay bất kỳ cổ phiếu thưởng chưa vest nào - tổng thiệt hại ước tính khoảng 45 triệu USD. Ông vẫn giữ được khoảng 384.000 cổ phiếu đã vest từ trước, trị giá khoảng 80 triệu USD. Bản thân Kubasik phủ nhận có căn cứ để sa thải "vì nguyên nhân chính đáng". Sam Mehta, 53 tuổi, người đã dẫn dắt hai mảng kinh doanh chiếm khoảng 80% doanh thu công ty, được bổ nhiệm làm CEO mới ngay lập tức.

Khi một công ty phải trả giá bằng chính uy tín để chứng minh một nguyên tắc

Đây chính là điểm cần phân tích sâu nhất. Việc sa thải một CEO đang vận hành công ty ổn định về tài chính luôn đi kèm rủi ro thực sự - thị trường ghét sự bất ổn ở cấp lãnh đạo cao nhất, đặc biệt khi lý do bị giữ kín một phần và không liên quan đến các chỉ số kinh doanh quen thuộc.

Cổ phiếu L3Harris giảm hơn 4% ngay khi tin tức được công bố. Nhưng chính hội đồng quản trị đã chọn chấp nhận rủi ro biến động ngắn hạn đó, thay vì im lặng cho qua một vi phạm quy tắc ứng xử nội bộ. Đây là một tuyên bố quản trị rõ ràng: năng lực điều hành tốt không phải là tấm khiên miễn trừ cho hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức của tổ chức, dù hành vi đó không gây tổn hại trực tiếp đến một con số tài chính nào.

"Chúng tôi đánh giá cao Sam Mehta - theo kinh nghiệm của chúng tôi, ông là một nhà quản lý hiệu quả và một người giao tiếp tốt. Ông có thể là chất xúc tác giúp thu hẹp khoảng cách hiệu suất của cổ phiếu", - nhà phân tích Rob Stallard (Vertical Research Partners).

Một góc nhìn cần công bằng hơn: đây không phải một CEO xuất sắc bị hy sinh oan uổng

Cần thận trọng trước khi biến câu chuyện này thành hình mẫu thuần túy về "hội đồng quản trị dũng cảm hy sinh một CEO tài năng vì nguyên tắc". Thực tế phức tạp hơn: theo phân tích của Vertical Research Partners, cổ phiếu L3Harris đã kém hiệu suất hơn các đối thủ cùng ngành khoảng 45 điểm phần trăm trong suốt 5 năm Kubasik lãnh đạo.

Nói cách khác, đây không phải trường hợp một CEO đang tạo ra kết quả kinh doanh xuất sắc bị loại bỏ chỉ vì một sai lầm cá nhân đơn lẻ - mà là một CEO có thành tích kinh doanh vốn đã gây tranh cãi, và vụ vi phạm quy tắc ứng xử có thể đã trở thành lý do thuận tiện để hội đồng quản trị thực hiện một thay đổi lãnh đạo mà áp lực hiệu suất từ lâu đã âm thầm thúc đẩy.

Điều này không có nghĩa quyết định của hội đồng quản trị là sai hay mang tính ngụy biện - vi phạm quy tắc ứng xử với cấp dưới là vấn đề nghiêm trọng, xứng đáng bị xử lý dứt khoát bất kể thành tích kinh doanh của người vi phạm ra sao. Nhưng với bất kỳ ai theo dõi câu chuyện này, việc tách bạch hai động cơ - bảo vệ chuẩn mực đạo đức tổ chức, và tận dụng một cái cớ chính đáng để thực hiện một thay đổi lãnh đạo vốn đã cần thiết vì lý do hiệu suất - gần như là bất khả thi từ bên ngoài.

Đây chính là lý do các công ty thường không công bố chi tiết cụ thể của những vi phạm hạnh kiểm: sự mơ hồ đó, dù xuất phát từ nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư của các bên liên quan, cũng đồng thời che giấu luôn động cơ thực sự đằng sau thời điểm và cách thức hội đồng quản trị chọn để hành động.

Bài học thực chiến cho hội đồng quản trị đang cân nhắc kỷ luật lãnh đạo cấp cao

Câu chuyện L3Harris để lại một bài học quan trọng cho bất kỳ hội đồng quản trị nào phải đối mặt với vi phạm quy tắc ứng xử từ chính CEO của mình. Nguyên tắc cần được áp dụng một cách nhất quán, không phụ thuộc vào việc người vi phạm đang mang lại kết quả kinh doanh tốt hay tệ - nếu không, mọi quyết định kỷ luật trong tương lai sẽ luôn bị nghi ngờ là công cụ thay vì nguyên tắc.

Đồng thời, khi công bố một quyết định sa thải vì lý do hạnh kiểm, việc chủ động và minh bạch nhất có thể về ranh giới giữa vấn đề đạo đức và vấn đề hiệu suất - như cách L3Harris đã làm khi khẳng định rõ đây không phải chuyện tài chính - là bước đi cần thiết để bảo vệ chính uy tín của quyết định đó, dù không thể loại bỏ hoàn toàn sự hoài nghi của thị trường.

Nếu một hội đồng quản trị chỉ sẵn sàng thực thi nghiêm khắc các chuẩn mực đạo đức đúng vào lúc thành tích kinh doanh của người vi phạm đã bắt đầu lung lay, điều gì sẽ xảy ra với chính những chuẩn mực đó vào lần tới, khi người vi phạm lại đang là người mang về kết quả tốt nhất cho công ty?